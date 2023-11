Génies en Herbe Ohada : Le Mali vice-champion de la 14è édition

Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, a accueilli du 8 au 14 octobre 2023, la 14ème édition du Concours International Génies en Herbe Ohada. Placé sous le haut parrainage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement a réuni 14 États, dont 13 membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et un État non membre, le Burundi. À l’issue des phases éliminatoires et des demi-finales, le Mali a décroché la deuxième place, derrière le Bénin et a remporté le prestigieux prix Rebecca Aya Kouacou, ainsi que plusieurs autres distinctions de cette édition mémorable.

La 14è édition du Concours International Génies en Herbe Ohada, s’est déroulée à Kinshasa. Les jeunes maliens ont brillamment représenté la nation. La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu le 9 octobre, en présence de la ministre d’État, ministre de la Justice, Garde des sceaux de la RDC et de plusieurs personnalités de l’Ohada.

Le 10 octobre 2023, les phases éliminatoires ont débuté par des épreuves de plaidoiries et se sont poursuivies jusqu’au jeudi. Le Mali a notamment affronté le Burundi en plaidoirie. Le mercredi 11 octobre 2023, le Burkina Faso est entré en jeu contre le Mali. La journée du jeudi 12 octobre a été consacrée à la finalisation des éliminatoires avec les dernières plaidoiries et les épreuves écrites entre les quatre poules.

Après délibération, le Mali a été déclaré vainqueur de sa poule avec 775 points, obtenant ainsi son ticket pour les demi-finales, où il a affronté le Cameroun qu’il a dominé, se qualifiant pour la grande finale face au Bénin.

Le 13 octobre 2023 a eu lieu la finale de la 14è édition du Concours International Génies en Herbe Ohada. Les deux finalistes, le Mali et le Bénin, ont fait face à deux jurys distincts pour les épreuves écrites et orales, y compris une plaidoirie. Les résultats ont donné l’avantage au Bénin, qui a devancé le Mali de 15 points dans les épreuves à choix multiples (QCM), d’intégration africaine, et de “Qui suis-je ?”. En ce qui concerne la plaidoirie, les deux équipes ont impressionné l’auditoire. Après les délibérations, le Bénin a été couronné champion de la 14è édition du Concours International Génies en Herbe OHADA Kinshasa-2023.

En marge des joutes, une journée d’excursion a été organisée à l’intention des participants qui ont visité l’Assemblée nationale, le Sénat, le Mausolée du défunt président Kabila, ainsi que le fleuve Congo.

Drissa Togola

Méritants mais méprisés !

Ils sont méritants de la patrie mais méprisés par l’Etat. Ils font du miracle et honorent la nation malienne pour leur énième participation. Le Mali en est à sa 12è fois à ce concours et a atteint les demi-finales et la finale à maintes reprises. Il a été couronné champion l’année dernière à Yaoundé, au Cameroun, à l’issue de la 13è édition. Ces performances, qui font honneur au pays entier, sont rendues possibles grâce à de bonnes volontés.

En retour, que fait le Mali officiel pour ses enfants valeureux ? S’ils ne sont payés en monnaie de singe, ils sont tout simplement ignorés et méprisés, pendant que des tocards se la coulent douce aux frais de la République.

