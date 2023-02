Mérite national : Le Prof. Babou Niang, Trésor Humain Vivant

Enfin, son mérite est reconnu ! Monsieur Mamadou Babou NIANG dit Prof BABOU, est désormais proclamé Trésor Humain Vivant du Mali, par les plus Hautes Autorités de la Transition. Et cette reconnaissance, est le couronnement de plusieurs décennies de travail en faveur de la lutte contre les mauves pratiques des détenteurs des pouvoirs occultes.

En effet, alors très jeune, Mamadou Babou NIANG a découvert en lui, les pouvoirs surnaturels, au nom desquels, il posait des actes qui dépassaient l’entendement de l’Homme du Commun. Sous le poids de ces pouvoirs surnaturels, il laissa, ses études en médecine, pour aller se consacrer à celles de la Magie en Inde.

Plusieurs années après, il revient sur le continent africain pour y organiser des croisades sur le thème de la démystification. Il combattra très sévèrement les faux magiciens, se disant multiplicateurs de billets d’argent. En son temps, dans les années 80, ces escrocs faisaient du tort aux populations et surtout aux banquiers. Alors, en organisant les croisades, le Professeur BABOU NIANG, démontrait comment les faux magiciens et marabouts opéraient pour escroquer leurs victimes.

Au Mali, le Professeur BABOU NIANG a sillonné toutes les régions et villes, même les villages pour mettre à nu, tous les faux marabouts et magiciens. Dans sa lutte, il se dressa farouchement contre tous ceux qui détenaient des pouvoirs occultes pour faire du mal aux autres. Dans les régions visitées, il y avait démystifié les lanceurs de mauvais sorts.

Il soigne et guérit, mais surtout prévient tout mal. Et en homme du terrain, aimant les grands défis, il s’est rendu dans plusieurs pays africains, dont : Le Burkina Faso où il avait été décoré ; La Côte d’Ivoire, la Guinée qui lui avaient honorablement reconnu ses pouvoirs ; la Gambie, le Sénégal où il avait opéré des démonstrations extraordinaires ; mais aussi le Benin, le Nigéria et le Cameroun entre autres, lui avaient aussi reconnu ses pouvoirs mystiques.

D’ailleurs, le Professeur BABOU NIANG est bien rompu dans les différentes sortes de magies, dont la magie blanche, la magie noire et la magie rouge. La magie rouge qui, selon lui, est le Pouvoir tiré du langage des arbres et des animaux. Ce pouvoir qui permet de soigner, de guérir et de prévenir. Contrairement à la magie rouge qui est bénéfique, la magie noire est tirée du monde obscur. Et dont les détenteurs font beaucoup plus de mal que du bien. Quant à la magie blanche, selon lui, c’est le jeu de la trahison, de l’hypnose et autres formes de rapidité. L’exemple de jeu des cartes, où le rouge perd et le noir gagne.

Pour le professeur BABOU NIANG, tout pouvoir doit être au service de l’humanité, en faisant du bien et non du mal. C’est justement dans ce cadre qu’il a créé l’Association Africa Magie Moderne. A travers cette association, il forme des hommes et femmes, surtout des jeunes pour perpétuer les vraies connaissances du monde des mystères.

L’on se souvient de ses formules au moment où l’on parlait des tremblements de terre en Afrique de l’Ouest dont en Guinée. En vérité, le Professeur BABOU NIANG est un véritable Trésor Humain vivant. Il faut l’avoir fréquenté, pour savoir mesurer la densité de ses connaissances. Il soigne et a déjà soigné et guéri plusieurs milliers de personnes venues des quatre coins du monde.

Ses élèves sont aujourd’hui de véritables professionnels qui opèrent comme le Maitre. Et c’est à juste titre que les plus Hautes Autorités de la Transition ont pu inscrire le Prof BABOU NIANG sur la liste des Trésors Humains Vivants.

Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique

