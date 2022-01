Pour la deuxième fois en 10 ans, notre pays a abrité, le 7 janvier, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Un événement organisé par le Cabinet international Eco finance entreprises pour célébrer la performance, l’engagement économique et social du secteur entrepreneurial malien. L’édition 2022 qui s’est déroulé à l’hôtel Radisson Collection autour d’un diner copieux était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, qui avait à ses côtés le Pdg du Cabinet international Eco finance entreprises, Djibril Barry.

Autre le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Il s’agit notamment du ministre de l’industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed ; de son homologue des Transports et des infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, pour ne citer que ceux-ci. Auxquels il faut ajouter la présence d’un parterre de personnalités composées de chefs d’entreprises, de membres du Conseil national de la transition et des hommes de presse.

Ce gala, qui se trouve à sa 16ème édition est, selon son promoteur, Djibril Barry, une vitrine, une plateforme internationale des entreprises africaines. Il est parvenu, selon lui, à s’imposer en 10 ans sur l’échiquier économique du continent car déterminé à accompagner la promotion des entreprises, contribuer à mieux vendre l’image de nos Etats, rassurer les investisseurs internationaux et prouver que l’Afrique est une terre d’opportunités, une terre d’investissements. Cette tribune permet, selon ses concepteurs, aux entreprises de montrer leur savoir-faire, communiquer sur leurs innovations, leurs expertises et montrer également comment ces sociétés contribuent à impacter positivement nos économies. Pour le Pdg de Eco finances entreprises, notre continent a besoin de célébrer ses entreprises, de leur donner une place importante. “Car dans tous les pays du monde, ce sont les entreprises qui créent de l’emploi et de la richesse”, a fait savoir le Pdg de Eco finances entreprises.

S’agissant du choix des entreprises sélectionnées, il a fait savoir que ce sont des structures qui ont été choisies dans différents secteurs d’activités avec des critères comme l’expertise, l’innovation, la capacité de pénétration du marché et l’activité sur l’économie. Il a remercié le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, pour avoir donné un éclat particulier à la cérémonie à travers sa présence.

“Avec sa présence, c’est une tradition que nos autorités en Afrique sont en train de perpétuer à travers leur participation dans nos activités comme nous l’avons vu au Burkina Faso en 2015 avec le président Michel Kafando et au Bénin avec Lionel Zinsou qui était Premier ministre à l’époque”, a expliqué M. Barry.

Le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé qu’il a honoré sa présence à cette activité au nom du chef de l’Etat, Son Excellence Assimi Goïta, pour dire au monde des affaires, de façon précise et déterminée que le Mali ne peut se construire sans eux.

“C’est sur les entrepreneurs que notre pays repose, c’est ce monde qui permet à notre pays de tenir débout depuis plus d’une décennie de crise. Malgré la situation que nous vivons, nous occupons la troisième place de l’économie de la zone Uémoa, ce rang est à leur actif”, a fait savoir le Premier ministre, tout en rappelant que le Mali ne pourra se construire tant que le monde des affaires ne trouve pas sa place, ne trouve pas la considération due à son rôle, à son poids, au rôle qu’il joue dans l’équilibre de notre société.

“Le président de la Transition a rencontré l’ensemble des forces vives de la nation et a tenu à recevoir de façon particulière tout le monde des affaires pour les remercier de leur engagement patriotique et les encourager à s’inscrire dans le sens de la refondation de notre Etat. Nous voulons construire un nouvel Etat, nous voulons un nouveau contrat politique, social entre les gouvernants et les gouvernés”, a fait savoir le Premier ministre. Il a saisi cette opportunité également pour rappeler les progrès réalisés au profit de notre armée. “Si, auparavant, il y avait peu d’armes pour nos militaires, aujourd’hui avec le gouvernement de Transition, nous avons assez d’armes au point que nous portons secours sur les théâtres d’opération à des armées de la sous-région. Et les résultats que nous avons engrangés sur le terrain sont spectaculaires durant ces dix dernières années”, a fait savoir le Premier ministre.

A noter que le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce du district de Bamako, Arouna Kanté dit Commandant, et la représentante de l’Onudi ont tous salué la pertinence de cette initiative de Eco finance Entreprises. Et parmi les entreprises retenues dans la liste des 100, on peut citer, entre autres, Moov Africa Malitel, Orange-Mali, Les Aéroports du Mali, la Banque malienne de Solidarité, le Groupe Saer, B2gold, la Société Houma thé Achoura, le Pmu-Mali, Roi 1212, Bramali, groupe ADS, Yara Oil, INPS….

Cabinet international Eco finance entreprises : Déjà 500 clients

accompagnés en Afrique

Le Cabinet Eco finances a été porté sur les fonts baptismaux en 2005 et est spécialisé en expertise financière et en gestion. “En 15 ans d’activités, nous avons accompagné 500 clients en Afrique. Nous sommes le seul cabinet en Afrique qui développe le service appelé expertise bancaire. Eco finance intervient aussi sur l’audit sectoriel. Nous avons un département sondage études de projets ; un département formation, renforcement de capacités” précise le Pdg de Eco finance entreprises. Kassoum THERA

Listes Du Top 100 des entreprises

les plus dynamiques

Moov Africa Malitel Orange Mali Aéroports du Mali Banque Malienne de Solidarité (BMS) Groupe Kéïta Sonavie Opérateur économique Roi 1212 Caisse nationale d’assurance maladie Inps Autorité malienne de régulation des télécommunications, des tics et des postes (AMRTP) Marena gold Mali SGI global capital Groupe Saer Ibi Groupe Cira Sanlam Assurances Les Assurances bleues Cnar Hydroma Sacko holding Sgi Mali Société Aminata Konate Baramousso Sabu Niuma Assurances Sopromac Immobilière GDCM Sonalim Mali Lait Gaselia group Technolab Ista Université privée Ahmed Baba Ucao- Uuba Uba Bank Kafo jiginew IAM Universite Bazo B2gold Etasi La malienne de l’automobile Bramali Société malienne de boisson Groupe Ads Ferme piscicole Boubacar Diallo Ecobank Mali Shell Mali Orix Mali Ola Energie Mali Ispric Yara Oil Banque de développement du Mali (BDM) Energie du Mali Société Houma the Achoura Compagnie malienne de développement du textile (Cmdt) Sodilap Métal Soudan Groupe Ami Euro Decor Orca Mali Banque atlantique Coris bank international Mali Cfao Motors Mali Bicim Baobab Asam PMU Mali Fofy industrie Toguna industrie Agetic Africable Télévision ORTM Total Energie Mali Sunu assurances Mali Mali Assistances Services Atlantique Assurances Agence pour l’aménagement et la gestion des zones industrielles Batex-ci EGK Cimaf Ciment et matériaux du Mali Société d’équipement du Mali Sky Mali Agence nationale de l’aviation civile du Mali TVS Mali Banque pour le commerce et l’industrie Banque nationale de développement agricole (BNDA) Sogeba Sambalagnon Diabaly transit Hôtel Radisson collection Bamako Azalaï Sahel aviation services Bank Of Africa Mali Bsic Mali Banque Internationale pour le Mali (BIM) Nsia assurance Mali Groupe Famib Soprescom

97.Antares

Orabank Mali Spirit Baraka Petroleum

