Dix questions à Papa Sadio Traoré, Secrétaire général du comité syndical de la BDM-SA : “Avec un personnel soudé et reconnaissant, il est facile d’organiser une élection libre et transparente”

“En syndicat responsable, nous œuvrons pour le dialogue social fécond avec notre direction”

Humble et respectueux, Papa Sadio Traoré vient d’être réélu au poste de secrétaire général du comité syndical de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) pour un nouveau mandat de 5 ans. Seul candidat, il a obtenu 295 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention. Dans l’entretien exclusif ci-dessous, Papa Sadio Traoré livre ses impressions après cette brillante réélection, son secret, ses ambitions pour les 5 prochaines années ainsi que ses rapports avec la direction générale de la BDM-SA.

Aujourd’hui-Mali : Qui est Papa Sadio Traoré ?

Papa Sadio Traoré : Merci de m’avoir donné cette opportunité pour m’exprimer. Originaire de Bancoumana, je suis le directeur adjoint en charge du contrôle permanent à la Banque de développement du Mali (BDM-SA) avec 20 ans d’expérience entre le back (comptabilité, international, fonctions risques) et le front office (agence bancaire). Économiste quantitativiste à la base, j’ai poursuivi des études en management bancaire, audit et contrôle de gestion, en finance islamique, en management des managers bancaires, normes internationales du travail, dialogue social…

Quels sont vos sentiments après votre réélection au poste de secrétaire général du comité syndical de la BDM-SA ?

Sentiment d’humilité, satisfecit.et de redevabilité.

Comment s’est passée cette élection ?

Avec un personnel vraiment soudé et fortement reconnaissant, il devient facile d’organiser une élection libre et transparente.

Vous avez été réélu haut la main, quel est votre secret ?

Le don de soi, le style de management participatif, le dialogue social et l’intérêt collectif au-dessus de l’intérêt particulier. En effet, l’absence de campagne et la qualité de notre bilan expliquent la notion de candidat unique à l’interne. A l’externe, l’on est souvent victime de nos talents et cela n’arrive pas qu’à nous.

Comment se porte le comité syndical de la BDM-SA aujourd’hui ?

Notre comité syndical répond aux aspirations profondes de ses militants. Toutefois, il n’est pas à l’abri des tentatives de déstabilisation en provenance de l’extérieur. Par ailleurs, nous demeurons membres fondateurs de notre hiérarchie N+1 et N+2.

Quels sont vos rapports avec la direction ?

En syndicat responsable, nous œuvrons pour un dialogue social fécond. Nous n’avons pas de problème, jusqu’à preuve de contraire avec la direction générale.

Quelles sont vos ambitions pour les 5 prochaines années ?

La consolidation des acquis, l’analyse et la révision de l’accord d’établissement ; la poursuite du projet foncier et le lancement d’un projet immobilier, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail (restauration, la salle de sport, la rénovation du terrain de football), le développement du sentiment d’appartenance, quelques projets RSE…

Mais quels sont précisément les projets qui vous tiennent à cœur ?

Tous nos projets relatifs au plan de carrière, au pouvoir d’achat, au cadre de vie et de travail, à la solidarité tant interne qu’externe, à la cohésion et à la justice sociale.

Quelle stratégie avez-vous mis en place pour défendre les intérêts des travailleurs ?

La transparence, la proximité de la base, le recueil des doléances, la saisie des opportunités, le benchmark, l’élaboration de la matrice des réclamations – revendications, l’analyse de la santé financière, le montage des scénarios de négociation, la formalisation des accords…

Avez-vous un message à lancer à la direction et au personnel de la BDM-SA ?

A la direction générale, nous disons que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien. En d’autres termes, nous souhaitons un partenariat social fructueux, une oreille attentive habituelle, pour les nouvelles doléances et pour consolider les acquis au prix de la sauvegarde de notre bien commun : la BDM-SA.

Nous rendons un vibrant hommage à nos camarades, à nos frères d’armes, j’ai ouï-dire et promettons une bonne moisson, conséquence de l’union sacrée, de la solidarité active, et de nos actions syndicales.

A l’externe, nous exigeons le respect du peuple et de ses choix. En effet, respecter la mémoire des martyrs de Mars 1991, c’est donner à la base sa souveraineté.

Réalisé par El Hadj A.B.HAIDARA

