Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (porte-parole du gouvernement), Colonel Abdoulaye Maïga, a conduit une forte délégation jeudi dernier (1er février 2024) à Kidal. Il était accompagné des représentants du Conseil national de la Transition (CNT) et des membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé et du Développement social. Le Colonel Assa Badiallo Touré a fait le déplacement de la Cité des Ifoghas les bras chargés en vue d’apporter du sourire et redonner espoir à la population locale dans le besoin. Pour la circonstance, Madame le ministre avait à ses côtés les directeurs des Organismes de prévoyance sociale (OPS), dont Ousmane Karim Coulibaly de l’INPS.

Libérée le 14 novembre 2023 par les Forces armées maliennes (FAMa) des forces du mal (terroristes habillés en rebelles), Kidal a réservé un accueil chaleureux à la délégation de haut niveau conduite par le Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement. Sur place, plusieurs rencontres ont été organisées pour recueillir les préoccupations des populations de la ville martyre.

Pour sa part, le ministre Assa Badiallo Touré de la Santé et du Développement social a visité les locaux du Centre de santé de référence (CsRéf de Kidal). Le ministre a visité le service des urgences, la maternité et le bloc opératoire composé de deux unités d’interventions. Elle a noté avec satisfaction le niveau du plateau technique, surtout des blocs opératoires, mais aussi la salubrité des locaux. Elle a aussi indiqué que des dispositions sont en cour pour pallier les insuffisances relatives aux personnels qualifiés. Par ailleurs, Madame le Ministre a invité le personnel à l’assiduité et à la persévérance dans l’exercice de leur fonction afin d’offrir aux populations de Kidal des soins de qualité indispensables à leur bien-être.

Au nom du président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, le Colonel Touré remis au CsRéf de Kidal une ambulance médicalisée, un lot de médicaments et 200 kits alimentaires aux bénéfices des personnes handicapées et des couches vulnérables de la région de Kidal. Pour le ministre de la Santé et du Développement social aucun Malien, où qu’il soit, ne sera oublié par son département.

Naby

