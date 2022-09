Les activités de l’Association Solidarité Kayes Yiriwa (ASKY) ont été lancées, le dimanche 25 septembre 2022 au sein de l’université Modibo Kane Dilly. Cette association qui entend faire du développement de la région de Kayes son cheval de bataille, regroupe en son sein des hommes et femmes dévoués pour l’atteinte de cet objectif. Ces derniers l’ont fait savoir lors du lancement des activités de l’association, devant un parterre d’invités venus de Kayes, de Bamako, de la diaspora etc.

Faire de la première région administrative du Mali la vitrine des régions ; lui doter d’infrastructures dignes; réunir tous les filles et fils de la région au sein d’une association afin d’élaborer de gigantesques travaux contribuant au développement de Kayes, sont entre autres les objectifs généraux de l’Association Solidarité Kayes Yiriwa (ASKY).

Le parrain de la cérémonie de lancement, Modibo Kane Doumbia, a fait savoir que rien n’est trop grand pour Kayes et que cette association regroupe les Kaysiennes et Kaysiens qui n’aspirent qu’au développement de la région et qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour l’atteinte de cet objectif. Il a rassuré l’assistance que son apport ne fera jamais défaut pour permettre à la première région administrative du Mali d’être la vitrine des régions du pays.

Dr. Ibrahim Coulibaly a présenté l’Association solidarité Kayes Yiriwa. Il a signalé qu’elle se démarquera des autres associations de par ses œuvres et sa vision qui ne sont autres que d’établir, développer et renforcer les liens de solidarité entre ses membres pour le développement économique, social et culturel de la région de Kayes afin d’améliorer le bien être et le cadre de vie des kayesinnes et kayesiens ; d’initier, de favoriser et de faciliter les opportunités d’acquisition et de renforcement des compétences socioprofessionnelles de ses membres où que ces derniers se trouvent au Mali ou en dehors ; de créer des conditions favorables et d’entretenir des relations d’amitié et de coopération avec les organisations régionales, nationales et internationales poursuivant les mêmes objectifs etc.

Alpha Sy a, au nom des kayesiens de la diaspora, exhibé ses sentiments de fierté d’appartenir à une telle association avec des objectifs lumineux, tout en faisant savoir que leur apport ne fera jamais défaut afin de permettre à l’association solidarité Kayes yiriwa de répondre aux attentes des initiateurs.

Ibrahim Kébé, qui a prononcé le discours de lancement de l’association, s’est beaucoup appesanti sur les efforts des ressortissants de Kayes pour le développement de leur région. Il a informé que des ressortissants des régions de plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie etc. ont rejoint l’association et que ceux d’autres contrées du monde sont prêts à leur emboiter le pas dans le but d’apporter leur pierre à l’édifice. Ibrahim Kebé a mis 16 millions de FCFA dans la cagnotte de la nouvelle association pour lui permettre de faire ses premiers pas. Enfin, il a invité tous les ressortissants de Kayes à rejoindre l’association afin qu’ils bâtissent ensemble leur région d’origine.

Moussa Samba Diallo

