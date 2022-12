La salle Mièru BA de Ségou a abrité, le lundi 12 décembre 2022, le Forum interreligieux pour la promotion de la liberté de religion et de croyances au Mali sous le thème : « la tolérance religieuse, un facteur de cohésion sociale ». Ledit forum a été organisé par Tearfund Mali, en collaboration avec Jeunesse En Mission (JEM Mali). L’objectif général de ce forum est de contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique entre les différentes couches sociales par et pour la promotion des libertés de religion et de croyances au Mali. « Les oppositions sociales sur fond de croyances religieuses divergentes n’ont pas leur place dans ce nouveau Mali que nous voulons construire», a déclaré le représentant du gouverneur de la région de Ségou, Samba A. Soussoko.

La cérémonie d’ouverture de ce forum était présidée par le représentant du gouverneur de Ségou, Samba Abdoulaye Soussoko, en présence du sous-préfet de Ségou, Aboubacar Coulibaly ; du maire de la commune de Ségou, Nouhoum Diarra ; du chargé du Programme JISRA (Initiative Conjointe pour une action religieuse stratégique) à Tearfund Mali, Daniel Coulibaly ; d’Emmanuel Boé de JEM Mali ; du conférencier, Amagoin Keïta ; des membres de l’Alliance des leaders religieux (ALR) de Ségou comme Ali Thiam, Abbé Joseph Camara, Pasteur Joseph Diabaté et de nombreuses autres personnalités. Dans leurs allocutions respectives, le maire de Ségou, Nouhoum Diarra et le président de l’ALR, Ali Thiam, ont tous mis l’accent sur la paix entre les religieux.

Selon Daniel Coulibaly, chargé du Programme JISRA à Tearfund Mali, le malaise social et général tente de s’inviter dangereusement dans le domaine religieux en essayant d’engendrer des oppositions entre les différentes confessions religieuses au Mali, principalement la communauté chrétienne minoritaire à la communauté musulmane majoritaire. Il a fait savoir que la guerre des religions n’a fait que trop de mal ailleurs et à travers l’histoire. « Au Mali, des initiatives sont menées pour prévenir, désamorcer et gérer un certain nombre d’éléments qui pourraient nourrir les conflits entre les religions et étouffer les libertés de croyances et de religions. Elles visent à promouvoir la paix et la cohésion sociale malgré les divergences de croyances et de religions », a souligné Daniel Coulibaly. C’est dans ce contexte, dit-il, qu’est actuellement mis en œuvre le programme JISRA soutenu par le Royaume des Pays- Bas. Il a précisé que ce forum a pour objectif de contribuer à construire des communautés religieuses inclusives, ouvertes et constructives qui interagissent de manière pacifique entre les différentes couches sociales par et pour la promotion des libertés de religion et de croyances au Mali. « De manière spécifique, nous osons croire qu’à travers ce forum, tout en promouvant les doctrines religieuses en faveur de la liberté de religion et de croyance, les participants auront une meilleure connaissance des textes de lois qui régissent la liberté de religion ; une meilleure connaissance des textes légaux promouvant la tolérance religieuse, facteur de cohésion social », a conclu Daniel Coulibaly.

Pour sa part, le représentant du gouverneur de Ségou, Samba Abdoulaye Soussoko, a indiqué que le Mali est un peuple profondément attaché à la paix et à la liberté. « Nous voulons faire en sorte que toute personne éprise de paix et de bonnes intentions pour le Mali, puisse y trouver sa place, quelle que soit son origine et quelle que soit sa religion. Les oppositions sociales sur fond de croyances religieuses divergentes n’ont pas leur place dans ce nouveau Mali que nous voulons construire ; de telles oppositions ne pourront que nous fragiliser davantage et nous retarder », a-t-il dit.

Avant d’ajouter que le Mali compte sur les leaders religieux. « Nous devons continuer à exercer la tolérance et l’acceptation de l’autre quelle que soit sa croyance religieuse. Ce sont des éléments indispensables pour la paix et pour le bon-vivre ensemble », a conclu le représentant du gouverneur de Ségou. Après la cérémonie d’ouverture, différentes thématiques comme la « laïcité », la «cohabitation pacifique » entre les différentes religions ont été développées par les conférenciers, Amagoin Keïta, Aboubacar Coulibaly, Ali Thiam et l’Abbé Joseph Camara.

Aguibou Sogodogo, envoyé spécial

