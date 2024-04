Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a offert, hier, au nom du président de la Transition, des équipements au gouvernorat de la Région de Kidal. La cérémonie organisée à cet effet, s’est déroulée au département en charge de l’Administration territoriale. C’était en présence du gouverneur de la Région de Kidal, le général de division Elhadji Gamou, et beaucoup d’autres personnalités du pays.

Ce don du chef de l’État est composé de quatre véhicules Toyota hilux, de cinq ordinateurs, de deux imprimantes en couleur et d’une photocopieuse. Ce geste matérialise la ferme volonté du président Assimi Goïta de rendre effectif le retour de l’administration et des services sociaux de base dans les zones reconquises.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a annoncé, sur instruction du chef de l’État, le lancement imminent d’un vaste programme de réhabilitation des infrastructures de la 8ème région administrative du pays. D’après le colonel Abdoulaye Maïga, toutes ces actions résultant d’une série de missions ministérielles qui ont été conduites dans cette localité et qui ont permis aux différents départements ministériels de faire des constats positifs de ces besoins.

Le ministre Maïga a ensuite remercié le président de la Transition pour l’intérêt qu’il accorde aux représentants de l’État. «C’est vrai qu’il s’agit du retour de l’État, mais c’est également important de dire que ce ne permettra de revigorer davantage le moral des représentants de l’État et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail», at-il témoigné.

Le ministre d’État s’est dit aussi convaincu que ce geste du chef de l’État se multiplie à l’endroit d’autres régions, surtout celles affectées par la crise sécuritaire multidimensionnelle que notre pays a connue. Le colonel Abdoulaye Maïga a invité le gouverneur de Kidal à prendre soin de ces équipements. Quoi de plus normal quand on sait que «le Mali traverse actuellement une situation peu reluisante».

De son côté, le gouverneur de la Région de Kidal s’est réjoui de cet appui, assurant qu’il sera utilisé dans l’intérêt de la localité et de l’administration en général. «Nous sommes très contents que le président de la Transition pense à cette région assez éloignée de la capitale et victime de beaucoup de souffrances et de problèmes», a renchéri le général de division Elhadji Gamou. Il pense qu’avec cet appui, sa région sera davantage fonctionnelle.

La remise de ce ne fait suite à une lettre que le gouverneur de la Région de Kidal a adressée à certains directeurs régionaux en leur demandeur de rejoindre leurs postes dans la localité au plus tard le 17 avril prochain. Cette injonction intervient suite à un constat qu’il a effectué sur leurs «absences de longues durées et injustifiées» dans leurs fonctions. Et ce, « en violation des délais indiqués par les ordres de mission ou les autorisations d’absence ».

Le général de division Elhadji Gamou a saisi l’occasion pour demander à nouveau à tous les agents de l’État de regagner leurs postes dans la région. «Il faut que tout le monde retourne pour servir l’État. À partir du moment où l’administration et le gouverneur sont sur place, personne n’a le droit d’être absente», at-il déclaré sans ambages. Et de renouveler son appel aux cadres, aux enseignants et aux chefs des services de faire leur retour dans la localité pour qu’ensemble, ils puissent relever les défis.

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :