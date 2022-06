Les travaux de la 2èmesession ordinaire de la 6èmemandature du Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) se sont ouverts, le lundi 6 juin 2022, dans la salle de conférence de l’Institution à Koulouba, sous la présidence de Yacouba Katilé, Président du CESC, en présence du Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga, des membres du gouvernement, ainsi que des présidents d’institutions. Ces travaux portent sur les attentes, les problèmes ressentis par les populations, mais aussi l’appropriation des axes fondamentaux de l’émergence du Mali Nouveau.

Cette session ordinaire qui durera deux (2) semaines sera consacrée à la finalisation et l’adoption du recueil annuel 2022. Son élaboration intervient après que des membres du CESC ont décidé d’aller à l’écoute de nos compatriotes. Car aux dires de Yacouba Katilé, président du CESC, la gravité de l’heure exigeait des rencontres afin que « nous accordions nos réflexions et analyses pour faire face à une adversité par procuration imposée à la CEDEAO et à l’UEMOA ». Pour Yacouba Katilé, à l’heure où la rectification de la transition aborde l’An II de sa mission, il est opportun de « communiquer sur les axes définis pour l’émergence du Mali nouveau ; d’informer sur les initiatives gouvernementales en faveur de nos concitoyens installés à l’étranger; de recueillir leurs points de vue, leur vision de construction du Mali nouveau et enfin de travailler à fédérer davantage les intelligences et les énergies pour plus d’inclusivité dans le processus de refondation en cours dans notre pays».

Toujours dans une volonté de contribution aux affaires publiques, le bureau du Conseil avait tenu à aller tirer de léthargie, les forces vives de l’Afrique afin de réclamer à l’unisson la primauté de la fraternité et la solidarité africaines sur les calculs proches ou lointains des politiques.

Par ailleurs, l’institution se dit toujours disposée, en concert avec le Haut Conseil Islamique du Mali, à entreprendre cette démarche « Quoiqu’il advienne, le CESC est résolument engagé derrière les autorités de la transition », a précisé Yacouba Katilé.

Dramé

