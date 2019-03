“Pays Invité d’honneur”, le Mali participe à la 6e édition du Forum International Afrique Développement qui se tient, cette année, sous le thème “Quand l’Est rencontre l’Ouest” du 14 au 15 mars 2019, à Casablanca (Maroc), sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI.

La Délégation officielle du Mali était conduite par le Ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, accompagné du Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des Investissements (API-MALI) et 45 opérateurs économiques maliens, clients du Groupe Attijariwafa Bank, organisatrice du forum.

Cet évènement est une plate-forme de rencontres d’affaires et donne l’occasion aux Hauts Responsables des Gouvernements et Institutions africains de se rencontrer et d’échanger avec des personnalités et décideurs du monde des affaires, de la Finance, de la sphère économique, des investisseurs pour nouer des partenariats stratégiques durables.

Dr Boubou Cissé a fait la promotion de la destination Mali auprès des investisseurs en exposant les programmes publics de développement économiques et sectoriels du Mali lors d’un pitch et de différentes rencontres et panels.

Le Mali dispose également d’un stand qui sera animé par l’Agence pour la Promotion des Investissement (API-Mali).

