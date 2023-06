L’association des sociétés semencières du Mali organise du 22 au 24 juin prochain un forum sur la certification des semences au centre international de conférence de Bamako. Ce forum sur la relance de l’économie par les semences certifiées est une initiative de l’association des sociétés semences du Mali en collaboration avec la Direction Nationale de l’agriculture. L’objectif du forum est d’assurer une meilleure gouvernance de la filière en vue de promouvoir la production, la commercialisation et de l’utilisation de semences améliorées au profit des producteurs. « Les semences de qualité est le point de départ de l’agriculture de qualité.

Les produits fertilisants viennent en appoint », a déclaré le président de l’ASEMA, Issa Coulibaly, qui a indiqué que ce forum posera des réflexions qui contribueront à la consolidation de la sécurité alimentaire et de la valorisation de la chaine de valeur agricole. Outre, dit-il, il permettra de discuter de la disponibilité et de la fourniture des intrants agricoles de qualité, de faire l’état de lieu de la filière semencière sur les principales cultures céréalières et d’évaluer l’impact des semences certifiées sur la relance de la modernisation de l’agriculture.

Toujours, explique le président ASEMA, le forum va faire l’état de lieu sur le taux de couverture des semences céréalières et maraîchères, d’orienter les paysans porteurs de projets du secteur semencier afin de booster la productivité. Environs 500 participants sont attendus à ce forum selon les organisateurs. Il s’agit des membres du Ministère du développement rural, de l’Institut d’Economie Rurale, les organisations et les coopératives de production, les étudiants en agronomie et les ONG partenaires qui évoluent dans la filière semencière.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

