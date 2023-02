Légume : Zoom sur l’oignon

L’oignon est un légume qui pousse dans le sol. Il peut avoir une odeur et un goût forts avant la cuisson. Il ajoute beaucoup de saveurs aux autres aliments et aux plats. Mahamadou Yara, fournisseur d’oignon à « Niono place », nous dit plus de détails sur la provenance, les qualités, les prix de cette légume.

Parlant de cette place commerciale, Mahamadou Yara dira que « Niono place » est la zone de stockage de l’oignon. A ses dires, les commerçants grossistes et détaillants viennent tous acheter les oignons pour aller les revendre dans les différents marchés. Pour la provenance des oignons les plus connus, il dira qu’il y a les zones de Bandiagara, de Beleko, Koloko Ké- Macina. Ce sont ces oignons qui viennent à Bamako actuellement. Avant de poursuivre que dans ces zones, ce sont les petits oignons qui sont plus produits.

« La plupart des grands oignons proviennent de Niono dont la saison n’a pas encore commencé », précise-t-il. Avant d’ajouter que ça débute au mois de mars. Mais, cette zone produit aussi les petits oignons. Avant d’ajouter que sur le marché, actuellement, il y a la production d’autres zones. Il nous a fait savoir que c’est Niono qui est le plus grand producteur d’oignon au Mali. Parlant de la qualité des petits oignons, il dira qu’il y a deux sortes : « saboula diaba » qui est de nature petite et « yiriwa diaba » qui est de nature grande. Il dira que les oignons de Niono commencent de mars, jusqu’en septembre. Mahamadou Yara a aussi parlé de la conservation des oignons. Selon lui, les oignons qui peuvent se conserver longtemps sont ceux qui durent sous le sol. Il poursuit que la chaleur joue beaucoup sur l’oignon. Il faut donc les étaler dans les endroits où il y a plus de vent et les protéger aussi contre l’eau. Il a aussi mis l’accent sur l’utilisation de l’engrais qui détruit vite cette légume si la quantité de l’engrais est trop élevée. A ses dires, les oignons qui proviennent de Koloko Ké-Macina peuvent être conservés longtemps, parce que les producteurs n’utilisent pas assez d’engrais.

A ses propos, il dira que la plupart des grands oignons proviennent de Niono, Baguinda. Il y a ceux de Siby ; mais la meilleure qualité vient de Niono. Après la saison de Niono, Kouri vient généralement, mais cette année Kouri a pris de l’avance sur Niono à cause des conflits dans les pays voisins (Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire). Il a précisé que parmi toutes les localités de production des grands oignons, c’est pour Niono qui est de la bonne qualité et le plus résistant.

Il explique que les oignons étrangers proviennent de la Hollande pour venir au Sénégal ; avant d’ajouter que cela aussi est conservé dans le conteneur sous le climatiseur, jusqu’à Dakar. Et quand ça sort du conteneur avant d’arriver au Mali, ça devient sec et que le froid aussi diminue le gaz de l’oignon. Il explique que si notre saison arrive les oignons étrangers deviennent rares sur le marché parce que ceux de chez nous sont plus consommés en ce moment.

Parlant des prix de l’oignon sur le marché, Mahamadou Yara dira qu’à Kologo, le prix d’achat des oignons est de 125 FCFA à 150 FCFA pour les petits oignons.

Il précise qu’aujourd’hui, le prix maximum du petit oignon à « Niono place » pour les revendeurs est de 210 FCFA, et le prix du grand oignon est de 200 FCFA ou 215 FCFA.

Fatoumata Fofana

