Fabriquée de façon traditionnelle à base de graines de Néré, le soumbala fait partie de la biotechnologie classique et, selon les nutritionnistes, cache de multiples vertus nutritionnelles et sanitaires. Se référant à une étude de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’un d’entre eux révèle par exemple que 100 g de soumbala apportent à l’organisme humain, 432 calories et contiennent 36,5 mg de protides, 28,8 g de lipides et 378 mg de fer ainsi que de nombreuses vitamines (B2, B1, C, PP). «Cette épice traditionnelle a un profil nutritionnel très riche en macronutriments et en micronutriments. Les macronutriments se rapportent aux protéines, aux lipides et aux glucides. Quant aux micronutriments, ils se rapportent aux minéraux et aux vitamines», souligne-t-il.

Et d’ajouter, «le soumbala est très riche en protéines avec des quantités raisonnables de lipides et de glucides, en fer, en iode, en calcium, en phosphore, en vitamines». Ces protéines, selon un autre nutritionniste, jouent un «rôle structural» au niveau musculaire, cutané et facilitent le transport de l’oxygène dans l’organisme humain. Les glucides et les lipides contenus dans le soumbala constituent ce que de nombreux spécialistes appellent «le carburant le plus efficace et le plus rapide» disponible pour l’homme. Le fer que contient cette «moutarde africaine», participe à la formation des globules rouges et de nouvelles cellules. Ce qui est de nature à prévenir l’anémie. C’est une épice fortement conseillée aux femmes enceintes, pour compenser le manque de fer, et aux enfants souffrant de malnutrition. Le soumbala, pour les nutritionnistes, est lié au développement durable en ce sens que cette moutarde participe à une qualité alimentaire et à une bonne nutrition des populations ainsi qu’à la prévention de nombreuses pathologies.

Et de nos jours, même les jeunes (cadres et autres) ne résistent pas au goût du soumbala. Ce qui fait que certains restaurants et espaces de loisirs sont en train de se bâtir une belle réputation autour des recettes à partir de ce condiment comme les désormais célèbres poulets au… soumbala !

Alors pourquoi continuer à empoisonner vos familles avec des produits d’assaisonnement chimiques dont seul Dieu connaît la vraie composition ?

H.T

Commentaires via Facebook :