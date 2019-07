Le ministre de l’Agriculture Moulaye Ahmed Boubacar a procédé, samedi 6 juillet 2019 à Manantali, au lancement d’une initiative heureuse pour le monde paysan, à savoir l’opérationnalisation des Centres ruraux de prestations de services agricoles (CRP). Une initiative du président IBK visant à améliorer les conditions de vie en milieu rural.Inscrit dans le Programme présidentiel d’urgences, les CRP visent à lutter contre l’exode rural et notamment améliorer les conditions de vie en milieu rural.

C’était en présence du Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture en charge de l’Aménagement et de l’Equipement rural, Adama Sangaré, du chef de cabinet du département de l’agriculture Hamar Cheickna Haïdara et l’ensemble des membres de son cabinet, le président de l’APCAM, Bakary Togola, les députés du cercle de Bafoulabé, ainsi que les autorités administratives et traditionnelles de la localité.

Mise en œuvre par la Cellule de promotion de l’entreprenariat agricole (CPEA) du ministère de l’Agriculture, le programme les CRP visent à Réduire le chômage par la création d’emplois agricoles durables, réduire la pénibilité des travaux agricoles, concourir à la maitrise du calendrier agricole, créer des pools d’équipements agricoles de proximité, amoindrir l’exode rural des jeunes et de lutter contre la pauvreté.

Le chef de Sonfara, M. Famakan Cissoko, tout heureux de recevoir le ministre et sa délégation dans son village, a remercié les plus hautes autorités pour ce projet qui contribuera à renforcer leurs capacités de production agricole.

Promesse tenue

Pour le maire de la commune rurale de Bamafélė, M. Moussa Keïta, le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a tenu promesse. A l’en croire, les CRP sont une aubaine pour les populations de Bamafélė, car dit-il, les CRP permettront d’accroître la productivité à travers l’appui-conseil et l’amélioration des conditions de vie des populations par la création d’emplois agricole durables. Le Maire Keïta a, toutefois,émis deux doléances : la construction de la route Tambaka-Manantali longue de 104 km pour permettre aux paysans d’écouler leurs produits sur les marchés et la réalisation de la route sur la rive gauche du fleuve.

Le représentant de la coordination des dix centres ruraux de prestations de services agricoles, Bernard Doumbia, a affirmé que cette initiative du Président fera du Mali le grenier de l’Afrique. ’’Nous sommes prêts à relever le défis et vous promettons que nous ne mourrons plus dans la méditerranée‘’ a promis le porte-parole des bénéficiaires.

Le représentant de la Fondation Cyngenta, partenaire pour la mise en œuvre des CRP, a rassuré les jeunes bénéficiaires de tout leur accompagnement la réussite du projet.

Quant au Coordinateur du CPEA, structure de mise en œuvre des CRP, M. Idrissa Diallo, il a remercié les plus hautes autoritéset exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet soit.Les dix centres sont : Touba, Sofara Falaise, Sélingué, Kolongo, Dioro, Yorosso, Niono, Somo Sandji, Manantali, Sirakorola. M. Diallo s’est engagé à faire initiative présidentielle, une réussite pour le bonheur du monde rural.

S’adressant aux jeunes bénéficiaires, le président de l’APCAM, Bakary Togola, a prodigué des conseils pour la réussite du programme CRP

Après avoir rendu hommage aux populations de Manantali pour la qualité de leur accueil,le Ministre Moulaye Ahmed Boubacar a rappelé que le Chef de l’Etat a inscrit au cœur de son Programme 2018-2023 ‘’Notre Grand Mali Avance’’ la création de vingt-cinq (25) CRP par an et, cela, pour améliorer les conditions de vie en milieu rural.

A l’en croire, les dix CRP ont bénéficié de dix (10) tracteurs d’un montant de cent soixante-six millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille francs CFA(166 498 000 F CFA ) ; sept (7) décortiqueuses ; six (6) motoculteurs et de leurs accessoires ; trois (3) batteuses multicéréales ; six (6) faucheuses d’une valeur de cinquante millions six cent quarante-cinq mille (50 645 000 F CFA),soit un montant total de deux cent dix-sept millions cent quarante-trois mille (217 143 000 F CFA).

A cela s’ajoutent des travaux d’électrification des centres estimés à environ soixante-dix millions (70 000 000 F CFA). ‘’La moitié de ses équipements a été cédée aux CRP sous forme de subvention à hauteur de 50%. Ce sacrifice mérite de la part des CRP un bon usage des équipements et surtout une bonne gestion de leurs ressources’’, a déclaré le ministre.

Aux responsables des dix centres, Moulaye Ahmad Boubacar, a prévenu que le Mali attend d’eux des résultats probants en tant que précurseurs de ce nouveau modèle de développement dans le monde rural. « Les entreprises Agricoles avec cet appui du gouvernement du Mali, assurent des prestations de services Agricoles dans les activités de labour, de pulvérisation, d’hersage, de décorticage, de battage, de fauchage et cela avec un gain de temps record. Je voudrais donc vous inciter à plus d’ardeur au travail et au respect des échéances de remboursement des prêts. Les conventions que vous venez de signer scellent un partenariat fécond entre l’Etat et tous les entrepreneurs Agricoles du secteur privé», a ajouté le ministre Haïdara.

Les autres temps-forts du séjour ministériel ont été marqués par la signature des conventions entre le Coordinateur de la Cellule de promotion de l’entreprenariat agricole et les Ong bénéficiaires et une séance de démonstration de conduite d’un tracteur par Fifi Traoré venue de Sélingué.La veille de la cérémonie, le ministre et sa délégation ont rendu visite au Chef de village et visité le barrage de Manantali.

Daouda T Konaté…envoyé spécial

