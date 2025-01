Sikasso : La pomme de terre fait vivre

Sikasso, la 3e région administrative du Mali se distingue par sa production agricole. Parmi ses productions, la pomme de terre, dont la production culmine de janvier à juillet, une grande source de revenus pour les agriculteurs et une denrée appréciée des consommateurs.

Sikasso, avec ses précipitations abondantes et ses sols fertiles, est une zone propice à la culture de la pomme de terre. Les agriculteurs locaux qui ont bénéficié de formation et de soutien technique, ont su tirer parti de la culture de la pomme de terre.

La pomme de terre à Sikasso, représente une source de revenus non négligeable pour de nombreuses familles. Grâce à des rendements élevés et à une demande croissante sur les marchés locaux et régionaux, les producteurs de pommes de terre voient leurs revenus augmenter, contribuant ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie.

Au marché de Médine, à Bamako, sont installés plusieurs marchands de pomme de terre. Parmi eux, Seydou Traoré. “Ma récolte de cette saison a vraiment été fructueuse. J’ai cultivé trois variétés de pomme de terre parce qu’elles sont capables d’être conservées longtemps”.

Chaque semaine plus de 500 tonnes sont écoulées sur les marchés bamakois et dans des pays comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Malgré cette embellie, certains producteurs font face à plusieurs défis comme les insectes, le manque de magasins de conservation…

La culture de la pomme de terre représente un espoir pour les agriculteurs de Sikasso, une spéculation lucrative et une opportunité pour la région de se positionner sur le marché ouest-africain.

Regina Déna

(stagiaire)

