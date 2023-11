À cause de l’invasion précoce des champs par de nouvelles espèces de Cicadelles (Jassides) et des cas d’inondations par endroit, entre autres, la campagne cotonnière 2022/2023 avait enregistré une baisse drastique de la production annuelle en plongeant beaucoup de cotonculteurs dans l’insolvabilité et l’incapacité de solder leurs dettes. Pour y remédier, l’administration de la CMDT a requis et obtenu des plus hautes autorités une annulation desdites dettes au prorata des superficies perdues. L’annonce a été faite lors du 13e Conseil Supérieur de l’Agriculture à la faveur duquel le chef de l’Etat a décidé de mettre à la disposition des cotonculteurs une enveloppe de 9,938 milliards de nos francs en vue de les aider à faire face aux conséquences dramatiques de l’invasion des jassides. Depuis cette annonce, les supputations vont bon train notamment sur la clé de répartition de cette manne financière. Certains colporteurs de mauvaises nouvelles ont délibérément choisi d’aiguiser les appétits en distillant l’idée d’un partage de la manne entre l’ensemble des cotonculteurs. Y figure l’association Fer-Mali, qui en a fait son cheval de bataille pour des motivations que seul son président pourrait expliquer. Or, contrairement aux fausses informations véhiculées ça et là, la subvention spéciale tant convoitée n’a jamais été mise à la disposition de la CMDT. Sur la question, le ministre de l’Agriculture, Lassina Dembélé, lors d’une récente tournée dans filiales de Sikasso et Koutiala m, est d’ailleurs monté au créneau en personé pour couper court aux rumeurs. Il a notamment expliqué aux cotonculteurs qu’aucune somme n’a été mise à la disposition de CMDT et qu’il revient au contraire à la CMDT d’annuler les dettes intrants après paiement des fournisseurs d’engrais. Quant aux bénéficiaires de cette subvention spéciale, toujours selon le ministre de l‘Agriculture, ils se comptent parmi les seules victimes de l’attaque de jassides.

Ce qu’il faut savoir…

Pour ce faire, l’encadrement de la CMDT, sous le leadership de son PDG, Dr Nango Dembélé, avait pris soins de recenser, depuis septembre 2022, 125 971 hectares de superficies perdues, soit 33 241 au niveau de la filiale de Sikasso, 27 245 à Koutiala, 20 035 à Kita, 18 245 à Bougouni, 12 235 à Fana et 4 970 dans la zone OHVN. Ainsi, dans les proportions de leurs superficies affectées, seuls les cotonculteurs sinistrés ou victimes de l’attaque des jassides seront bénéficiaires de cette subvention spéciale.

Quant aux modalités pratiques de paiement aux producteurs, elles consistent à leur rembourser la valeur des intrants utilisés sur les superficies abandonnées pour ceux d’entre eux qui avaient totalement payé à la CMDT. Pour ceux qui n’avaient pas encore payé, leur dette sera tout simplement effacée. Et seuls les cotonculteurs ayant perdu des superficies vont bénéficier de cette somme.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :