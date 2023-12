Confédération des Sociétés coopératives des Producteurs de coton (C-SCPC) Yacouba Traoré élu à la d’un bureau consensuel

Enclenché il deux ans ou presque, le processus de renouvellement de l’instance suprême des cotonculteurs du Mali a connu son épilogue, le 8 décembre dernier, à son siège sis au Quartier du Fleuve, avec la tenue de l’assemblée générale élective du bureau de la confédération. À l’issue des travaux, c’est Yacouba Traoré, un cotonculteur de la filiale de Koutiala, qui a décroché le graal en raflant la confiance de ses pairs pour le poste de président et pour un mandat de cinq ans. Il a été élu, en effet, à la tête d’un bureau consensuel de 17 membres, dont une douzaine (12) devant siéger au Conseil d’administration et les 5 autres au Conseil disciplinaire.

Aussitôt élu, Yacouba Traoré, joint par nos soins, s’est engagé à rassembler tous les acteurs du monde des cotonculteurs. «Je m’engage à travailler pour rassembler les cotonculteurs autour de l’essentiel : le développement de la filière coton». C’est au nom du consensus, a laissé entendre le nouveau président du C-SCPC que des postes ont été attribués aux différentes filiales. «Et il revenait à chaque filiale de choisir son représentant dans le bureau», a-t-il précisé. C’est ainsi, explique-t-il, que la présidence est revenue à la filiale de Koutiala et la vice-présidence à celle de Fana, tandis que les postes de secrétaire général, de trésorier général et de secrétaire administratif ont été attribués respectivement à Sikasso, Kita et la coordination de Bougouni. Et M Traoré d’appeler les cotonculteurs à la cohésion. « Nous n’avons plus besoin de division mais de cohésion », a martelé celui dont l’élection devrait mettre un terme à 9 ans de crise sur fond de renouvellement du bureau de la C-SCPC

Le masterclass de Abdoulaye Diarra…

Nommé à la tête de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali en qualité de mandataire provisoire, le 09 décembre, Abdoulaye Diarra a réussi là où son prédécesseur a échoué : organiser des élections sans contestations. Aussitôt installé, le nouveau mandataire a pris soin de sillonner les différentes filiales en vue de partager avec les cotonculteurs les contours de son mandat : la convocation et la tenue d’une assemblée générale d’installation des organes sociaux de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali dans un délai de six mois, conformément aux textes de l’Ohada en matière de coopérative. Six mois durant, il œuvrera ainsi au rapprochement des positions en rassurant de son impartialité. Toutes choses qui lui ont permis d’arracher une adhésion unanime à sa démarche et d’obtenir l’engagement des acteurs à l’accompagner tout au long de sa démarche.

