13e session de la conférence des ministres de la culture dans le monde islamique : Le ministre Mamou Daffé à Djeddah

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé a participé à la 13e Session de la Conférence des Ministres de la Culture dans le monde islamique qui s’est tenue du 12 au 13 février 2025 à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite.

Cette Conférence est l’une des instances de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), une agence d’exécution de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Rappelons que le Mali a adhéré à l’ICESCO en 1982 et a participé activement aux réunions de la Conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique.

Le ministre Daffé, a, au nom du Président de la Transition, Chef de l’État, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, remercié Sa Majesté, le Roi d’Arabie Saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, pour l’aimable invitation.

À cette occasion, M. Daffé a eu à prononcer un discours sur le thème de cette 13e Session, à savoir “l’Impact de la Culture sur le développement socioéconomique”.

En marge de cette Conférence, s’est également tenue une rencontre des Ministres chargés de la Culture de la Confédération des États du Sahel (AES).

Le Ministre DAFFÉ a eu un carnet d’audience chargé. Il a effectué des rencontres bilatérales avec ses homologues notamment le Ministre de la Culture de la République Arabe d’Égypte, Ines ABDEL-Dayem, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Mohamed Mehdi Bensaid.

Ces rencontres ont porté sur des échanges culturels et la promotion de la culture avec ces différents pays, la place et le rôle de la culture dans le renforcement de la réconciliation, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, gage de paix et de développement durable, et dans le développement socio-économique.

Conférence des ministres de la culture dans le monde islamique a Djeddah

Le ministre Daffé rencontre ses homologues du Maroc et de l’Egypte

En marge de sa participation à la 13e Session de la Conférence des Ministres de la Culture dans le monde islamique à Djeddah, en Arabie Saoudite, Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé a effectué des rencontres bilatérales avec ses homologues du Maroc et de l’Egypte. Il s’agit notamment de M. Mohamed Mehdi BENSAID, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc et M. Ines ABDEL-DAYEM, Ministre de la Culture de la République Arabe d’Égypte.

Ces rencontres ont porté sur la coopération culturelle avec ces deux pays, la place et le rôle de la culture dans le renforcement de la réconciliation, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale, gage de paix et de développement socio-économique durable.

Commentaires via Facebook :