Le premier Sommet des Chefs d’Etat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) a pris fin, ce samedi 6 juillet 2024. D’importantes décisions ont sanctionné cette première rencontre de l’organisation des trois pays du Sahel. Les travaux au centre des conférences Mahatma Gandhi avaient débuté quelques heures plus tôt par les discours des trois chefs d’Etats, tous en tenue militaire.

– maliweb.net – « Le Mali prend la présidence tournante de l’AES », a conclu le premier Sommet de Niamey. Aussi, le prochain Sommet des Chefs d’Etat aura lieu en 2025. La date exacte sera fixée par « voie diplomatique ». Le Burkina a été choisi pour accueillir la première conférence des parlementaires de l’Alliance.

Plus qu’un regroupement à but purement militaire, le Sommet a annoncé la création d’une banque des investissements AES et la mise en place d’un fonds de stabilisation. Aussi, les ministres de l’AES ont reçu des instructions dans plusieurs domaines notamment la libre circulation des personnes et des biens pour amoindrir les effets du retrait de la CEDEAO. Les instructions ont été données dans le communiqué final pour le développement des infrastructures communes énergétiques, agricoles et logistiques.

À l’ouverture des travaux, le ton avait été donné par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Capitaine IB a tiré à balle réelle sur « …les Valets locaux de l’impérialisme, les esclaves de salon et les élites formatées pour agir sur les ordres du maître … ». « La patrie ou la mort, nous vaincrons » avait conclu le président du Faso, en souvenir du Capitaine Thomas Sankara. Le Colonel Assimi Goïta avait émis le souhait de voir une « population AES » circuler librement sans les contraintes de la bureaucratie.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

