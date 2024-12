Afin de soulager les populations nécessiteuses contre l’insécurité alimentaire au Mali : 6200 kits alimentaires distribués par l’ONG Al Farouk à 43 400 bénéficiaires !

Un élan de solidarité du Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires aux populations

Le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires vient de faire un don de kits alimentaires à de nombreuses familles de Bamako, Koulikoro, Ségou et Mopti. Son partenaire, l’ONG Al Farouk-Mali a procédé, le mardi 24 décembre 2024, au lancement de la campagne de distribution des 6200 kits alimentaires au profit de 43 400 bénéficiaires. Chaque kit est composé de 25 kg de riz, 10 kg de nouilles, 5 kg de sucre et 5 litres d’huile. Un ouf de soulagement pour les familles bénéficiaires. Il s’agit d’une contribution du Royaume d’Arabie saoudite dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali. D’où la présence du ministre-commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali aux côtés de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, Abdullah Saleh Saber, du directeur de l’ONG Al Farouk, A Cheick Ibrahim Kontao, ainsi que les représentants du Centre Roi Salman.

Le Mali et l’Arabie saoudite tissent de très bonnes relations d’amitié et de coopération en tant que pays amis et frères. Cette relation ne cesse de se renforcer davantage d’année en année, le Royaume ayant toujours répondu présent aux côtés du Mali, surtout dans des moments très difficiles.

Depuis l’arrivée du nouvel ambassadeur au Mali, Abdullah Saleh Saber, il y a juste deux mois, on peut dire sans risque de se tromper que les choses bougent encore positivement dans le cadre de la coopération entre les deux pays.

Le Royaume d’Arabie saoudite, à travers le Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires, vient de financer un important projet de lutte contre l’insécurité alimentaire au Mali. Il s’agit de la distribution de 6200 paniers alimentaires au profit des populations nécessiteuses de Bamako, Koulikoro, Ségou et Mopti. Ils sont au total 43 400 bénéficiaires.

Ce qu’il faut surtout savoir, c’est que le Centre Roi Salman est une organisation humanitaire de premier plan qui a réussi à mettre en place un vaste réseau de partenariats en vue d’alléger les souffrances des personnes démunies.

En tant que partenaire au Mali, l’ONG Al Farouk a procédé, le mardi 24 décembre 2024, au lancement de cette opération de distribution en présence de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali, Abdullah Saleh Saber, du ministre-commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, du directeur de l’ONG Al Farouk-Mali, A. Cheick Ibrahim Kontao, ainsi que les autorités administratives et communales.

Le Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires était représenté par le directeur du Projet, Basheer Al-Sharari. Etaient également présents d’éminents Cheikhs, imams et savants.

Après la lecture du Saint-Coran pour souhaiter la bienvenue aux invités, ce fut le tour du président de la délégation spéciale de la Commune IV, le médecin militaire Ibrahim Traoré de prendre la parole pour saluer cette belle initiative et cet élan de solidarité envers les couches défavorisées. C’est donc un ouf de soulagement pour de nombreuses familles bénéficiaires. “Nous remercions très sincèrement le Royaume d’Arabie saoudite pour ce geste qui vient à point nommé. C’est dans les moments difficiles que l’on reconnait ses amis. Et l’Arabie Saoudite vient de nous prouver à travers ce don de paniers alimentaires”, dira le président de la Délégation spéciale de la Commune IV.

Ensuite ce fut le tour du directeur de l’ONG Al Farouk, A. Cheick Ibrahim Kontao, de s’adresser à l’assistante en ces termes : “Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin de Dieu ressemblent à une graine qui fait germer sept épis, dans chaque épi, il y a cent graines. Dieu multiplie les bienfaits pour qui il veut. Dieu est grand et sage”. Et de rappeler cet adage de Muhammad, fils d’Abdallah qui a dit : “Celui qui soulage un musulman d’une épreuve de ce monde, Dieu le soulagera d’une épreuve du Jour de la Résurrection”.

Face aux inondations, dira le directeur de l’ONG Al Farouk, “l’Etat a été parmi les premiers à intervenir afin d’alléger les souffrances des sinistrés en fournissant des ressources précieuses et en appelant ses partenaires à collaborer. En réponse à cet appel, l’ONG Al Farouk a mobilisé ses partenaires. Par la Grâce de Dieu, le Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires s’est tenu à nos côtés, adoptant une démarche fraternelle et toujours en première ligne de cette mission humanitaire, avec bienveillance et compassion. Aujourd’hui, nous célébrons ensemble le lancement d’un projet d’aide à plusieurs familles à Bamako, Koulikoro, Ségou et Mopti”. Ainsi, aux dires de A. Check Ibrahim Kontao, chaque kit alimentaire est composé de 25 kg de riz, 10 kg de nouilles, 5 kg de sucre et 5 litres d’huile.

Au nom de l’ONG Al Farouk, il a exprimé toute sa profonde gratitude au Roi Salman ben Abdelaziz ainsi qu’au Prince héritier Mohammed ben Salman pour cet important don. “Je tiens également à remercier l’équipe du Centre du Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires, dirigée par le Dr. Rabia et ses collaborateurs, en particulier nos frères qui ont parcouru de longues distances jusqu’au Mali pour servir leurs frères en Dieu, pour leurs efforts remarquables visant à promouvoir la sécurité, la stabilité et le bien-être à travers le monde et particulièrement dans le monde islamique. Je remercie aussi Son Excellence l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite et tous les membres de l’ambassade pour leur disponibilité et leur contribution à notre pays. Je ne peux conclure sans exprimer ma gratitude au gouvernement du Mali, sous la direction du président de la Transition, le général Assimi Goïta, pour toutes les facilités accordées à l’organisation Al Farouk afin qu’elle mener à bien sa mission. Je prie Dieu de leur accorder succès et réussite dans la conduite de ce pays vers un avenir serein”, a-t-il conclu.

L’ambassadeur Abdullah Saleh Saber a tout d’abord salué les relations fraternelles et historiques entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République sœur du Mali dans divers domaines et en confirmation de la volonté du Royaume d’être aux côtés du peuple frère malien. C’est dans ce cadre que le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires a décidé de financer ce projet de distributions de paniers alimentaires aux couches défavorisées. “Je remercie le gouvernement du Serviteur des Deux Saintes mosquées pour l’aide humanitaire qu’il fournit. Je ne peux également manquer de remercier le Centre d’Aide humanitaire et de secours Roi Salman pour ses efforts en matière d’aide alimentaire. Je remercie aussi le ministre-commissaire à la sécurité alimentaire pour les efforts et la coopération que vous avez déployés pour mettre en œuvre ce programme et mes remerciements vont aux plus hautes autorités pour toutes les facilités qui nous ont été fournies”. Parole de l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Mali. Et de remercier l’ONG Al-Farouk pour ses efforts précieux dans l’organisation de cette cérémonie de lancement de distribution de kits alimentaires.

Visiblement très heureux, le ministre-commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, a salué tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette action purement humanitaire. “C’est avec une grande satisfaction que je constate l’aboutissement d’un projet sur lequel nous avons travaillé avec l’ONG Al-Farouk. Nous avons mis à contribution les gouverneurs de région concernés à savoir le district de Bamako, les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti pour produire les listes de l’ensemble des bénéficiaires, avec des critères d’éligibilité, qui ont été déterminés de commun en accord avec l’ONG Al Farouk et ses partenaires. Merci à toutes et à tous pour l’aboutissement de cette noble action, il n’est jamais heureux de voir des concitoyens en besoin d’être assistés. Nous devons tous travailler ensemble pour créer des conditions de vie digne de nos concitoyens en situation de difficultés alimentaires”, dira-t-il.

L’un des temps forts aura été la remise symbolique des kits à certains bénéficiaires. Ils n’ont pas cessé de remercier le Roi Salman et le Prince Héritier Mohammed ben Salman pour cette généreuse donation.

El Hadj A.B. HAIDARA

