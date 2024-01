Chen Zhihong ambassadeur de Chine au Mali : Construire ensemble une communauté de destin sino-malienne pour un avenir de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès du monde

Les 27 et 28 décembre 2023, la Conférence centrale sur le travail relatif aux affaires étrangères s’est tenue à Beijing, Xi Jinping, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président de la République populaire de Chine et président de la Commission militaire centrale, a participé à la Conférence et y a prononcé une allocution importante. Dans son allocution, Xi Jinping a dressé un bilan systématique des accomplissements historiques et des expériences précieuses de la diplomatie de grand pays aux caractéristiques chinoises à l’ère nouvelle, expliqué en profondeur l’environnement international et la mission historique auxquels fait face la diplomatie chinoise dans la nouvelle marche en avant, et pris des dispositions globales pour les actions diplomatiques pour la période actuelle et celle à venir.

Construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est l’essence même de la Pensée Xi Jinping sur la diplomatie. C’est aussi une proposition que la Chine a avancée, sur la base d’une compréhension toujours plus approfondie des lois du développement de la société humaine, pour répondre à la question de savoir quel monde à construire et comment le construire. Elle reflète la vision du monde, la perception de l’ordre et les valeurs des communistes chinois, correspond à l’aspiration commune de tous les peuples et montre la direction du progrès des civilisations dans le monde.

Depuis l’arrivée de l’ère nouvelle, la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est passée d’une initiative chinoise à un consensus international, d’une vision prometteuse à des actions concrètes, d’une proposition conceptuelle à un système scientifique.

Elle sert d’un étendard glorieux guidant le progrès de notre temps. En général, dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, l’objectif est de bâtir un monde ouvert, inclusif, beau et propre marqué par la paix durable, la sécurité universelle et la prospérité partagée, la voie à suivre est de promouvoir une gouvernance mondiale fondée sur les amples consultations, la contribution conjointe et les bénéfices partagés, le principe directeur est d’appliquer les valeurs communes à l’humanité, l’appui fondamental est de construire un nouveau type de relations internationales, le pilotage stratégique provient de la mise en œuvre de l’Initiative pour le développement mondial, de l’Initiative pour la sécurité mondiale et de l’Initiative pour la civilisation mondiale, et la plateforme d’action est la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route”.

Sur cette base, la Chine invite tous les pays relèvent collectivement les défis et réalisent la prospérité commune pour ouvrir un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour notre monde.

Vu les problèmes et défis majeurs auxquels fait face le monde, la Chine appelle à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive. Par un monde multipolaire égal et ordonné, nous entendons un monde marqué par l’égalité de tous les pays, quelle que soit leur taille, le rejet de l’hégémonisme et de la politique du plus fort ainsi que des avancées effectives dans la démocratisation des relations internationales.

Pour assurer une multipolarisation stable et constructive dans l’ensemble, il est impératif que tout le monde respecte les buts et principes de la Charte des Nations unies, observe les normes fondamentales régissant les relations internationales universellement reconnues et poursuive le véritable multilatéralisme.

Par une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, nous entendons une mondialisation qui répond aux besoins communs de tous les pays, notamment à ceux des pays en développement, et qui permet de résoudre le développement déséquilibré entre les pays comme à l’intérieur des pays découlant de l’allocation mondiale des ressources.

Il est important de s’opposer résolument à l’anti-mondialisation et à l’élargissement excessif de la notion de sécurité ainsi qu’à toutes les formes d’unilatéralisme et de protectionnisme, de promouvoir fermement la libéralisation et la facilitation du commerce et de l’investissement, de résoudre les problèmes structurels qui entravent le développement sain de l’économie mondiale et de promouvoir une mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive, plus équilibrée et bénéfique pour tous.

Dans l’esprit de construire ensemble une communauté de destin, les coopérations amicales sino-maliennes dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture et la Route” ont porté des fruits abondants. Les deux pays ont mené une coopération fructueuse tous azimuts et à différents niveaux, tout en suivant les principes de l’amitié sincère, de l’égalité, du soutien mutuel et du développement commun, avancé par le Président XI Jinping.

Les sociétés chinoises de travaux publics au Mali ont construit un grand nombre de centrales hydroélectriques, de ponts, de routes et d’autres grands projets qui revêtent une importance pour l’économie nationale et le bien-être de la population. Les investisseurs et commerçants chinois ont créé une dizaine de milliers d’emplois locaux, ils sont devenues une force importante dans l’essor économique du Mali. Il est à souligner que la coopération de la santé a donné des résultats fructueux. 29 équipes médicales ont été dépêchées successivement au Mali depuis 55 ans, totalisant près de 1000 médecins chinois. L’Hôpital du Mali, financé et construit par le don chinois, est devenu l’un des plus grands hôpitaux publics du Mali.

Au futur, nos deux pays vont renforcer davantage les coopérations dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie verte, de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la culture, du commerce, etc. La Chine entend travailler main dans la main avec le Mali pour construire ensemble une communauté de destin sino-malienne et une communauté de destin sino-africaine plus étroites dans la nouvelle ère.

L’ambassade de Chine au Mali fera tout le nécessaire pour la mise en œuvre de l’esprit de la Conférence centrale sur le travail relatif aux affaires étrangères et promouvoir la coopération amicale entre nos deux pays et d’apporter davantage de bénéfices à nos deux grands peuples !

