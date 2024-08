Une quarantaine de pays africains ont participé du 20 au 22 août 2024 à Pékin au 6ème forum sur la coopération des médias sino-africains & Dialogue de haut niveau des Think-tanks sino-africains. Le Mali y a pris part à travers une délégation conduite par Mohamed Ag Albachar, chef de cabinet du ministre en charge de la Communication.

À Pékin, dans la capitale chinoise, les travaux de ce double forum ont été officiellement lancés, mercredi 21 août, en présence des officiels chinois et africains. Il enregistre 500 participants chinois et 230 participants de 45 pays du continent africain, selon les statistiques fournies par les organisateurs. Il s’agit de l’Angola, du Botswana, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, du Nigeria, de la Tunisie, de l’Afrique du Sud, du Rwanda, entre autres.

Ce double forum, qui se déroule à une semaine du sommet du FOCAC (4 au 6 septembre à Pékin), a pour thème central «s’associer pour promouvoir la modernisation». Il aborde quatre autres sous-thèmes dont « coexistence harmonieuse : construire de nouveaux modèles de collaboration médiatique entre les pays du Sud », « innovation et progrès commun : promouvoir l’autonomisation numérique pour le nouveau développement des médias en Chine et en Afrique».

Les deux autres sont «coopération gagnant-gagnant : façonner une nouvelle perspective pour faire concorder l’initiative chinoise la ceinture et la route avec l’agenda 2063 de l’Union africaine » et « Prospérité Commune des civilisations : se diriger vers un nouveau niveau d’échanges et d’apprentissage mutuel entre les civilisations chinoise et africaine».

Des mesures proposées par l’UA

Le ministre de l’Administration nationale de la Radio et de la Télévision de Chine, Cao Shumin, a appelé, au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, à la mutualisation les bonnes pratiques en matière de coopération médiatique. Le maire de Pékin, Yin Yong, rassure que sa municipalité est prête à écrire une nouvelle page avec l’Afrique.

Christiane Monsour Matondo-Yanrou, porte-parole du président de la commission de l’Union africaine (UA), a avancé des mesures pour une meilleure coopération médiatique entre la Chine et l’Afrique. Elle invite à encourager les programmes d’échanges et des bourses, les projets conjoints des médias, la couverture conjointe des activités, la création d’un laboratoire d’innovation pratique, l’investissement dans les formations linguistiques.

Le ministre congolais de la Communication, Thierry Lézin Moungalla, a indiqué qu’il est important de renforcer la coopération des médias pour que notre histoire soit écrite pour nous-mêmes. Il a plaidé pour une coopération médiatique moderne.

« Intensifier la coopération »

Le chef de la délégation du Mali, Mohamed Ag Albachar, ayant intervenu au cours d’une session, a salué « l’excellence des relations entre les acteurs de l’audiovisuel du Mali et la Chine ». Un partenariat qui a, selon lui, permis à travers « différents accords d’entretenir et de renouveler régulièrement les équipements de diffusion du centre émetteur de Kati et de doter le pays de quatre stations régionales ».

Il annonce que les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération à travers la signature d’un nouveau protocole pour la période contractuelle 2024-2029. Ledit protocole d’accord relatif à la poursuite de la coopération de rediffusion des programmes de la radio chinoise, signé en janvier 2020, arrive à échéance en décembre 2024.

« Pour notre part, nous exhortons à l’intensification de la coopération entre nos deux pays notamment dans le domaine de la digitalisation des médias et l’échange de programmes et nous allons nous impliquer à cet effet », a appelé Mohamed Ag Albachar. Sa délégation comprenant particulièrement les responsables de la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD) a eu des rencontres bilatérales et participé à des séances de visites.

Un expert malien connu en Chine

Au-delà des officiels, le Mali était également représenté par Pr Boubacar Diarra, expert en médicine traditionnelle chinoise. Il est intervenu au cours d’une session du Dialogue de haut niveau des Think-tanks sino-africains. Dans sa communication, ce praticien a mis l’accent sur les points communs entre les civilisations africaine et chinoise. Après avoir fait ses preuves en Chine, Pr Boubacar Diarra a pris la décision de rentrer au Mali en vue de mettre ses expériences au service des Maliens.

NouvellleAfrik.com

