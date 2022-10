La salle de conférence du Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a servi de cadre, ce mardi 25 octobre 2022 pour la cérémonie de départ de 50 boursiers stagiaires maliens de la formation professionnelle au pays frère du Mali, le Maroc.

Dans le cadre de la coopération Sud/Sud entre le Maroc et le Mali, le Royaume chérifien a octroyé 50 bourses pour des formations professionnelles de niveau Brevet de Technicien Supérieur (BTS) pour la rentrée 2022-2023 au gouvernement du Mali à travers le Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont les bénéficiaires de ces bourses sont composés de 32 garçons et 18 filles repartis entre différentes filières.

Leur départ pour le Maroc est prévu pour ce jeudi 27 octobre, une cérémonie de départ a été organisée en présence du Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de SEM l’Ambassadeur du Maroc au Mali, des parents et ainsi que des bénéficiaires. Cette cérémonie a été consacrée par des conseils pratiques donnés de la part du représentant des parents, de l’Ambassadeur et du Ministre et ainsi à la remise des billets d’avions.

L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali se réjouit de la tenue de cette cérémonie, de voir à la fois les boursiers stagiaires et leurs parents assister à l’évènement car selon lui cela démontre l’attention particulière que les parents tiennent à la réussite de leurs enfants… Expliquera-t-il que la formation se passera en deux phases, premièrement à Rabat pour les cours de théories et la seconde phase pratique dans les entreprises où les boursiers seront répartis dans les grandes villes de Maroc.

De sa part le Ministre Bakary Doumbia dira que ces bourses octroyées au Mali rentrent dans le cadre de la coopération fraternelle entre les deux pays. Ces bourses permettront à ces jeunes filles et garçons d’acquérir une qualification professionnelle et les prépareront pour une insertion harmonieuse sur le marché du travail.

« Chers jeunes, saisissez cette opportunité offerte par le Gouvernement pour étudier et décrocher un parchemin. Respectez les lois de votre pays d’accueil. Consacrez-vous entièrement au travail car seul le travail bien fait paie et revenez participer à la construction de l’édifice national. A ce jour toutes les cohortes retenues dans le domaine de la formation professionnelle ont donné satisfaction au département et ce défi, nous en sommes convaincus, vous le relèverez car le pays compte sur vous. Vos frères et sœurs vous attendent pour avoir aussi la chance de partir étudier comme vous. Vous représentez le pays en Maroc et vous êtes des ambassadeurs. Ce pays fait des efforts pour ses fils et filles pour leur réussite. Étudier pour servir votre pays, tel doit être votre slogan car votre très chère patrie compte sur vous ainsi que vos parents qui s’inquiètent nuit et jour pour votre réussite », a-t-il conseillé au 50 boursiers stagiaires.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

Commentaires via Facebook :