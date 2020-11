Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Mali, le gouvernement marocain a accordé au gouvernement du Mali 150 bourses d’études pour la formation universitaire au titre de 2020-2021. Et l’information a été rendue publique à travers un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En plus, le Maroc a également offert 50 bourses pour l’enseignement supérieur professionnel. Ce qui fait un total de 200 bourses.

Selon le communiqué, ces 150 bourses d’études sont destinées uniquement aux bacheliers réguliers maliens de la session d’octobre 2020, âgés de 23 ans au plus et ayant obtenu au moins la mention bien. Et d’ajouter que les bourses sont ainsi réparties : 60 bourses pour la Terminale sciences exactes (Tse) et les Sciences techniques industries (Sti) ; 50 bourses pour la Terminale sciences expérimentales (Tsexp) ; 20 bourses pour la Terminale sciences économiques (Tseco) et les Sciences techniques de gestions (Stg) ; 20 bourses pour la Terminale sciences sociales (Tss), la Terminale langue et littérature (Tll) et la Terminale art et lettre (TAL).

Le communiqué mentionne que les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes : une demande manuscrite timbrée à 200 Fcfa adressée au directeur général de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique portant le contact téléphonique du candidat ; quatre exemplaires de l’extrait d’acte de naissance ; quatre copies authentifiées et certifiées conformes de l’attestation du baccalauréat ; quatre copies certifiées conformes du relevé de notes du baccalauréat ; l’original et trois copies du certificat de nationalité ; l’original et trois copies du casier judiciaire ; huit photos d’identité récentes ; une lettre d’engagement signée par l’étudiant, exprimant son intérêt à faire des études au Maroc. Les dossiers de candidature dûment constitués doivent être déposés à la Direction générale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au plus tard le vendredi 4 décembre 2020 à 17h30, délai de rigueur.

Il convient de noter que les étudiants présélectionnés doivent fournir, dans un délai de 48 heures, l’original et deux copies du certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse (notamment la tuberculose) et aucun changement de filières n’est autorisé après la sélection du candidat. Quant aux frais de traitement des dossiers, ils fixés à 5 000 Fcfa.

Boubacar PAÏTAO

