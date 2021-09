Coopération militaire Mali-Usa : Le blocage de l’avion CASA ne se justifie plus après l’accord signé entre la Plateforme et les Nations unies

Acheté auprès du constructeur européen Airbus, l’avion de transport militaire CASA C-295 est bloqué en Espagne. Devant être livré fin juin 2021, l’appareil est toujours immobilisé faute de transpondeur. Les Etats-Unis refusent de délivrer la licence parce que notre pays serait sous le coup de deux sanctions militaires américaines. En tout cas la thèse du l’enrôlement des enfants dans les rangs des «groupes armés» proches du pouvoir ne tient plus la route après la signature le 26 août 2021 d’un Plan d’actions entre la Plateforme des mouvements du 14 juin d’Alger et les Nations unies mettant fin à cette pratique.

Après une mission de cinq jours aux Etats-Unis pour lever les entraves à la livraison du second CASA C-295 que le Mali a acquis auprès du constructeur européen Airbus, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale était rentré bredouille à Bamako. «J’ai sollicité l’appui des personnalités (David Diaz, directeur chargé des affaires africaines à la Maison Blanche, et Robert Godec, Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires africaines) pour la levée du blocage en vue de permettre la livraison de l’aéronef CASA-C295 acquis sur fonds propre du Mali», avait expliqué M. Abdoulaye Diop sur les réseaux sociaux.

«Le Mali fait actuellement objet de deux sanctions américaines bloquant un certain type d’assistance en matière de sécurité», avait récemment confié l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, M. Dennis Hankins à nos confrères de «L’Indépendant» dans leur parution du 13 août 2021, pour justifier le refus de Washington. Selon nos informations, le transpondeur a été refusé au Mali officiellement parce que les Etats-Unis soupçonnent le recrutement d’enfants soldats par l’armée malienne. «En réalité, ce n’est pas le gouvernement qui est en cause. Il s’agit de recrutement dans certains groupes armés qui ont rejoint le gouvernement», a expliqué Abdoulaye Diop dans une interview à la VOA (Voix de l’Amérique). Et d’ailleurs cette raison ne tient plus après la signature, le 26 août 2021, d’un Plan d’actions entre la Plateforme des mouvements du 14 juin d’Alger et les Nations unies mettant fin à l’enrôlement d’enfants soldats, les violations sexuelles et d’autres graves violations commises contre les enfants.

«Le choix de signer ce plan d’action découle d’allégations concernant l’utilisation des enfants soldats par la plateforme et pour permettre une action efficace contre l’utilisation des enfants soldats par la plateforme, les individus et Groupes affiliés à ça», a rappelé Fahad Ag Almahmoud président de la plateforme. Ce plan s’applique également au Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), à la Coordination des mouvements et Front patriotique de résistance (CMFPR) et au Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA). Le 12 février 2021, le groupe de travail-pays sur le mécanisme de surveillance et rapportage (MRM) co-dirigé par l’Unicef et la Minusma avait comptabilisé près de 900 enfants recrutés et utilisés par les groupes armés et forces armées au Mali cette année. Le rapport explique que le cas de recrutement et d’utilisation d’enfants a augmenté de 47 % par rapport à 2018 ajoutant que les régions les plus touchées sont Gao et Kidal.

Après cet accord, les Etats-Unis n’ont aucune raison objective de maintenir leur veto sur l’achat du CASA C-295. Et surtout que dans son plaidoyer aux Etats-Unis, le ministre Diop a mis l’accent sur l’utilité de cet avion pour le Mali, un pays confronté au terrorisme depuis 2012. «Le premier CASA a servi dans les zones d’accès difficiles au Mali. Ainsi, 50 000 personnes ont été transportées entre 2016 et 2020, dont 75% de civils», a défendu le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. A noter que le Mali dispose de 2 avions de transport de troupes, dont l’un était récemment en révision.

Naby

Commentaires via Facebook :