A la tête d’une délégation composée de présidents de Chambres consulaires, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (Ccim), Youssouf Bathily était au Sénégal la semaine dernière. Il a réussi à considérablement faire baisser les surcoûts sur le corridor Dakar/Bamako. Les frais douaniers tombent de 145 000 F CFA à 20 000 F CFA par camion soit plus de 10 milliards de F CFA d’économie par an pour les opérateurs économiques maliens.

Youssouf Bathily, le président de la Ccim était en mission économique à Dakar la semaine dernière. Il était avec d’autres présidents de Chambres consulaires (Bakissima Sylla du Conseil malien des Chargeurs –CMC-) et Youssouf Traoré dit Youssouf Bani du Conseil malien des Transporteurs routiers –CMTR-).

L’objectif de la mission était de finaliser les pourparlers entamés courant 2021 avec la douane sénégalaise pour la réduction des surcoûts liés au fret sur l’axe Dakar/Bamako. Ces frais ou surcoûts qui grèvent considérablement le coût de revient des marchandises et par ricochet les prix à la consommation sont : la Taxe sur Service (TS) et les frais d’escorte ou de brigade tous payés à la douane sénégalaise.

Plus de 10 milliards de F CFA de gain

Ainsi, pour chaque voyage et par camion, la TS était facturée à 75 000 F CFA et l’escorte à 70 000 F CFA. Grâce aux négociations, les commerçants, chargeurs et transporteurs maliens ne paient plus que 20 000 F CFA de frais d’escorte au lieu de 145 000 F CFA pour les deux frais. La douane sénégalaise avait accepté de laisser tomber la TS depuis 2021 suite à des négociations. La réduction totale s’élève à 86 %, ce qui fait plus de 10 milliards de F CFA de gain par an sur le fret malien venant de Dakar. L’accord a été signé le vendredi 28 octobre 2022 entre la direction générale de la douane du Sénégal représentée par le colonel Babacar M’Baye, directeur régional de Dakar-Port et les présidents des Chambres consulaires du Mali dirigés par Youssouf Bathily, président de la Ccim.

Une mission précédente composée des présidents des Chambres consulaires avec à sa tête Youssouf Bathily et le représentant des Entrepôts maliens au Sénégal (Emase), Fousseyni Soumano s’était déroulée à Dakar du 17 au 25 juillet 2022, juste au lendemain de la levée de l’embargo de la Cedeao. Le but de cette mission était de discuter avec la direction du port autonome de Dakar, ses partenaires et la douane sénégalaise des facilités d’acheminement rapide des marchandises maliennes bloquées au port de Dakar. L’objet étant de réduire les taxes et autres frais consécutifs à ce blocage dû à l’embargo.

Ces négociations de juillet auprès des autorités du port dakarois et ses principaux partenaires : « Dubaï Port World (DPW)», Bolloré Transport Logistics, SACS, TOM, MAERKS et la douane sénégalaise ont abouti à des résultats conséquents. Les différents interlocuteurs cités ont accepté toutes les doléances de leurs partenaires maliens. Les frais de magasinage des conteneurs en souffrance ont été annulés de même que les surestaries et détentions pour toutes les marchandises traitées ou même à la restitution des paiements déjà effectués pendant l’embargo, etc.

80 % des exportations

Le Corridor Daka-Bamako est le principal débouché maritime du Mali où transite la majorité de son fret. Selon des statistiques, 70 % des importations de marchandises via le Mali passe par le ce corridor contre 80 % de ses exportations.

En sa qualité de président de la faîtière des commerçants maliens, Youssouf Bathily ne cesse de jouer un grand rôle dans la chaine d’approvisionnement de notre pays et dans la lutte contre la vie chère. Pays de l’hinterland, le Mali avait doublement souffert sous le coup de l’embargo imposé par la Cedeao et les effets de la Covid-19. M. Bathily a été vu sur plusieurs fronts de Conakry à Nouakchott en passant par Dakar et même Lomé et Cotonou. Toutes ses missions sur les différents corridors et qui se sont soldés par des succès visaient à éviter non l’isolement économique du Mali mais aussi la rupture des denrées de première nécessité et la fluctuation des prix, au grand bonheur des consommateurs.

Même au plus profond de la crise des hydrocarbures provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’apport du président de la Ccim a été important dans l’approvisionnement du Mali en essence et gasoil. La société de distribution d’hydrocarbures de M. Bathily a importé au compte de 4 millions de litres de gasoil au mois de mai 2022 pour le compte de l’EDM-Sa.

Une cargaison qui a été une bouffée d’oxygène pour la centrale électrique de Dar Salam qui était au bord de la panne sèche.

Abdrahamane Dicko

