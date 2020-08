Cuba : le Mali à l’honneur

C’est avec tous les honneurs que trois de nos étudiants : Bahima CISSÉ, Séydou TIETA et Sékou CAMARA ont reçu leurs diplômes de Docteur en Médecine à la faveur des cérémonies qui ont eu lieu respectivement à La Havane, à Santiago de Cuba et à Matanzas, devant un parterre de sommité du monde médical cubain, d’éminents professeurs et d’étudiants en Médecine.

L’Université des Sciences médicales de La Havane a procédé à la remise officielle des diplômes aux étudiants étrangers ayant suivi leur formation en Médecine à Cuba, le 28 juillet 2020.

La cérémonie qui a eu pour cadre la Faculté des Sciences médicales « Victoria de Giron » était présidée par le Dr. Jorge Gonzalez Perez, Directeur responsable de l’enseignement du Ministère de la Santé publique, qui avait à ses côtés Dr. Luis Alberto Pichs Garcia, Recteur de l’Université des Sciences Médicales de La Havane et Dr. Mairim Lago Queija, Doyenne de la Faculté des Sciences Médicales « Victoria de Giron ». L’Ambassade du Mali à La Havane était représentée par M. Amadou DIAKITE, Charge d’Affaires a.i., M. Moussa SY, Conseiller culturel et Mme DIAKITE Safiatou DIABY, Secrétaire Agent Comptable.

Les temps forts de la cérémonie ont été la remise des diplômes aux meilleurs étudiants étrangers des trois facultés composant l’Université des Sciences médicales de La Havane, dont notre compatriote, le jeune malien, Dr. Brahima CISSÉ, qui fut majeur de sa promotion.

Après la remise des diplômes, le Dr. CISSÉ a été invité à prendre la parole au nom de ses condisciples. Dans son discours, le tout-nouveau docteur a tout d’abord remercié Cuba, son gouvernement et son peuple pour les efforts consentis en faveur de la formation des étudiants africains, latino-américains en Médecine. Il a ensuite exprimé sa gratitude et celles de tous ses collègues récipiendaires à l’endroit des professeurs émérites, des recteurs et des encadreurs.

Quant au Dr. Mairim Lago Queija, Doyenne de la Faculté des Sciences médicales « Victoria de Giron », elle a adressé ses félicitations aux nouveaux docteurs provenant de 20 pays, notamment de l’Afrique et de l’Amérique latine, et réitéré son souhait de voir « l’armée des blouses blanches assumer, avec leurs diplômes, leur responsabilité qui est celle de travailler sans relâche en faveur de la santé de l’humanité ».

Dans un document remis au Dr. CISSÉ, le Dr. Nelson Tamargo Rodriguez, Chef du Département de Santé publique, Spécialiste en Épidémiologie, Master en Enseignement médical, Professeur auxiliaire, atteste que Dr. CISSÉ a été remarquable, notamment en matière de Santé publique et, en particulier, dans le domaine de l’Épidémiologie. Dans le cadre de cette spécialité, il a présenté des travaux de recherche lors des Journées Scientifiques du département, de la faculté et de l’université ; M. CISSE y a obtenu des prix grâce à la présentation desdits travaux dont il est l’auteur. Il a toujours fait preuve de beaucoup d’intérêt pour la spécialité d’Épidémiologie et a fait un travail remarquable, conjointement avec ses collègues cubains, dans le dépistage actif de symptômes respiratoires chez la population pour la prévention précoce des cas de Covid-19.

Le Chargé d’Affaires a.i., a au nom de S.E.M. l’Ambassadeur Mahamadou DIAGOURAGA remercié les autorités cubaines pour tous les efforts consentis en faveur de la formation des étudiants maliens. Il a en outre félicité Dr. CISSÉ pour l’immense travail accompli et lui a invité à mettre son savoir au service du Mali.

Toujours dans la foulée de remises des diplômes, nos deux compatriotes Séydou TIETA, de l’Université des Sciences médicales de Santiago de Cuba, et Sékou CAMARA, de l’Université des Sciences médicales de Matanzas, ont également reçu leurs diplômes de Docteur en Médecine, respectivement, les 16 et 24 juillet. Les recteurs n’ont pas tari d’éloges pour nos deux étudiants qui font honneur au Mali.

Source : Ambassade du Mali à La Havane

