Déclaration depuis la tribune de la 11eme conférence de Moscou sur la sécurité internationale : « Les menaces actuelles d’agression collective contre le Niger sont ordonnées par la France » le ministre Sadio Camara dixit

Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a pris part à la tribune de la 11ème conférence de Moscou sur la sécurité internationale le mardi 15 août 2023 à Moscou. La conférence a été une occasion pour le ministre Sadio Camara de décliner la politique de la défense et de sécurité du Mali.

Dans un discours très lucide qui intervient dans un contexte très tendu au Sahel, le ministre de la Défense a évoqué les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

Selon lui, la région est confrontée à une violence d’une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons, selon leurs motivations, en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux, ou groupes hybrides à tendance sécessionniste. ‘’Ils ont tous en commun cette volonté d’encourager et d’instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d’un mal dont la racine est bien plus profonde’’, a-t-il déclaré.

A en croire le ministre, les pays africains ont peu de chance de réussir ces différents défis tant qu’ils avancent en rang dispersé. Leurs stratégies politiques et sécuritaires sont souvent imposées de l’extérieur et on observe une ingérence permanente dans toutes leurs décisions. ‘’Les institutions régionales et sous régionales, dont le financement est négligé par leurs propres membres, survivent grâce aux fonds extérieurs et doivent donc obéir à ceux qui les payent. Elles sanctionnent leurs membres sous le diktat étranger, sous les injonctions des puissances néocoloniales. A force d’imiter leurs maitres, elles persistent dans le ridicule et mobilisent contre elles, les peuples désormais éveillés’’, a-t-il éclairé.

Le ministre signe et persiste, ‘’dans ce contexte, les remèdes appliqués contribuent à aggraver le mal. Mon pays, le Mali est depuis longtemps victime de cette attitude désastreuse qui touche désormais le Burkina Faso et le Niger. Les menaces actuelles d’agression collective contre le Niger, sous les ordres à peine masqués de la France, en sont la forme la plus lâche et dangereuse pour la communauté ouest-africaine. Maintenant, le plus important est de se demander ce qui peut être fait pour changer l’ordre déstabilisateur et prédateur qui entretient cette situation défavorable aux intérêts des Africains’’.

A ses dires, la seule solution pour les Africains est de faire une politique réellement africaine, concertée, fondée sur les réalités et les besoins des peuples africains. Cela nous demande d’avoir le courage de défendre nos intérêts, surtout lorsque ceux-ci sont opposés aux intérêts des puissances extérieures à l’Afrique.

