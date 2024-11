L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a, dans son communiqué de presse du 31 octobre 2024, annoncé la publication de sa nouvelle politique sur le handicap 2024, intitulée “Rien sans nous”. Cette politique vise à renforcer l’engagement de l’USAID à défendre le développement inclusif du handicap et les droits des personnes handicapées.

Il y a plus de 1,3 milliard de personnes vivant avec handicap dans le monde, dont 80 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Tout problème qui affecte les humains (changement climatique, faim, maladie) affecte souvent de manière disproportionnée les PVH, personnes vivant avec handicap.

L’inclusion intentionnelle, durable et significative des PVH dans tous les domaines de travail de l’USAID n’est donc plus une option. Elle est essentielle pour réaliser son potentiel et atteindre ses objectifs de développement.

La politique 2024 est une mise à jour complète de la politique de l’USAID sur le handicap de 1997 en réponse aux commentaires des parties prenantes et aux changements du 21e siècle. À la base, la politique renforce l’engagement de l’USAID à défendre le développement inclusif du handicap et les droits des personnes handicapées.

La politique, soutenue par sept principes opérationnels clés, vise à autonomiser et à améliorer la vie des PVH en veillant à ce que l’USAID et ses partenaires reconnaissent, respectent, valorisent, s’engagent de manière significative, incluent et soutiennent intentionnellement les PVH et leurs organisations représentatives.

Ainsi, dans la nouvelle politique, il s’agira, pour l’USAID, de mettre à jour son cadre de compréhension du handicap vers un cadre social et fondé sur les droits dans lequel l’objectif est de supprimer les obstacles sociétaux à la participation des PVH dans leurs communautés, promouvoir l’inclusion des personnes handicapées à la fois dans la programmation plus large de l’USAID et dans les activités axées spécifiquement sur les personnes handicapées, souligner l’importance de travailler avec les personnes handicapées et les groupes locaux dirigés par des PVH à toutes les phases du cycle du programme, mettre en évidence les approches prometteuses de l’inclusion du handicap dans l’ensemble des domaines de programmation de l’USAID.

Ibrahima Ndiaye

