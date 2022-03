Reconnue comme étant la banque des Maliens de l’extérieur, la Banque internationale pour le Mali, (BIM S.A) n’est pas restée en marge du forum des diasporas maroco-malienne pour la mobilisation des compétences et l’investissement productif tenu du 17 au 19 mars dernier au Centre internationale de conférence de Bamako.

Il faut rappeler que la BIM est depuis plusieurs années la première banque par excellence des Maliens de l’extérieur. La banque a commencé à mobiliser l’épargne de nos compatriotes établis à l’extérieur depuis une trentaine d’années à commencer par l’Europe, ensuite elle s’est installée en Afrique centrale, en Afrique de l’Ouest notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal. La BIM a également eu une convention avec le ministère des Maliens de l’extérieur pour accompagner nos compatriotes établis à l’extérieur pour les faciliter la mobilisation des ressources et pour leur permettre de pouvoir investir de manière productive au Mali. Selon Moussa Fofana, responsable du marché des Maliens établis à l’extérieur de la BIM, ce forum va permettre à la banque d’être en contact direct d’abord avec l’ensemble des acteurs de la diaspora et les investisseurs potentiels qui, en plus d’être des clients privilégiés de la banque, pourront être des investisseurs que la banque pourra accompagner avec l’ensemble des produits dont elle dispose aujourd’hui en ayant la force du groupe Attijariwafa. Au menu des programmes, la banque a eu à animer un panel qui était un cadre idéal pour la banque de présenter ses produits et rencontrer les Maliens de l’extérieur, les entreprises étrangères ainsi que les différents investisseurs potentiels de la Diaspora.

Ibrahima Ndiaye

