Le ministère de Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, en collaboration avec le Haut conseil des Maliens de l’extérieur, a organisé un forum de 3 jours entre les diasporas du Mali et du Maroc, du jeudi 17 au samedi 19 mars, au Centre International de Conférence de Bamako. L’objectif du forum était non seulement de mobiliser des compétences, mais surtout de valoriser l’investissement productif.

Ce forum avait comme invité d’honneur le président du groupe AIRNESS, Malamine Koné, natif de Niéna, région de Sikasso. Le ministre des Transports et des infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, qui a présidé la cérémonie de clôture à la place du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, Alhamdou AG Ilyène, empêché, a rappelé son attachement au renforcement de la coopération internationale sur les questions migratoires. Il a ensuite salué la forte implication des autorités marocaines dans l’organisation de ce forum, et la participation des diasporas et des entreprises du Royaume du Maroc. Et d’ajouter que pour le panel de haut niveau, « les nombreux ateliers et sessions, avec les interventions de qualité en ligne de nos frères et marocains ont donné un caractère innovant à cet évènement ».

En outre, elle a adressé sa satisfaction et félicité l’ensemble des participants pour les conclusions auxquelles les travaux ont abouti. « Pendant ce forum, vous avez débattu de plusieurs questions relatives à la problématique de l’investissement productif notamment, les opportunités existantes dans le secteur de l’investissement productif au Mali. Vous avez su démontrer, comment la diaspora peut réellement contribuer au développement de notre pays dans sa diversité. Les travaux de ce forum ont aussi permis de mettre en lumière nos capacités communes avec les frères marocains, pour promouvoir davantage le rôle des diasporas dans nos pays. Je salue cette expérience riche du Maroc qui est une véritable source d’inspiration et une voie à suivre » a-t-elle confirmé.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union Européenne, Bart Ouvry, soutiendra que l’UE est le partenaire principal du Mali sur la thématique de la migration, y compris les enjeux sur la migration légale, les enjeux de mobilité, le développement et la coopération. « L’appui à la diaspora occupe une place particulière dans sa capacité à entraîner le développement économique de la jeunesse. Les différents panels et les échanges, qui se sont déroulés lors de ce Forum, ont démontré que cette activité était très importante et pertinente dans la mobilisation des diasporas organisée dans le cadre du projet de coopération Sud-Sud avec l’appui des différents ministères impliqués dans cette thématique (Emploi, MME, Formation Professionnelle) » a ajouté Bart Ouvry.

A l’en croire, ce forum servira de levier pour encourager les investissements ainsi que le transfert d’expertise et des connaissances dans différents domaines et les opportunités et potentialités d’investissement, qui existent au Mali dans les filières telles que l’agriculture, les mines et l’énergie, l’agro-industrie, l’industrie manufacturière, le tourisme, les services.

Et l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Driss Isbayene d’ajouter que les recommandations formulées feront l’objet d’une attention particulière. Pour lui, elles seront appuyées pour une bonne mise en œuvre. Il a rappelé l’intérêt que porte son pays à renforcer, développer sa coopération solidaire avec le Mali. « Nous avons été l’un des premiers pays à lancer cette coopération, qui, aujourd’hui, compte des dizaines d’accords importants et qui ont été renforcés par les accords signés lors de la visite de sa Majesté le Roi, en 2014 et qui a vu la signature de 17 accords, touchant tous les secteurs d’intérêts communs pour nos deux pays. Nous espérons, vraiment, pouvoir, à l’avenir, permettre à nos diasporas, de profiter de cette coopération exemplaire et de leur permettre d’être des pionniers dans d’autres secteurs de développement, économiques dans cette coopération sud-sud, chère à nos gouvernants » a-t-il précisé.

Faut-il rappeler qu’au cours de la cérémonie d’ouverture, le ministre des Affaires étrangers et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, avait souligné que c’est dans un contexte de conjoncture internationale marquée par la baisse des investissements directs étrangers, que le Mali a saisi l’opportunité d’affirmer davantage le rôle de sa diaspora dans le développement du pays. Et d’ajouter qu’on assiste à l’émergence d’investisseurs de la diaspora malienne ayant des profils différents en termes de compétence, de capital, et de capacité d’innovations

Selon lui, ce forum a été une plate-forme d’échanges, de partage entre les autorités malienne et marocaine, les secteurs privés des deux pays, les institutions financières, le secteur privé et leurs diasporas dans le but de proposer des solutions efficaces, stimuler l’investissement productif et la mobilisation des desdites diasporas.

Abréhima GNISSAMA/ L.B

ENCADRE

Conclusions et recommandations du forum

Au gouvernement du Mali, les participants ont recommandé de mobiliser des ressources additionnelles pour la prise en charge de l’ensemble des porteurs de projets de la diaspora.

Ils invitent le gouvernement à réaliser la signature d’une Convention d’établissement entre le Maroc, à l’instar de ce qui a été fait entre le Maroc et le Sénégal. Avant de mettre en place un comité interministériel de suivi élargi aux acteurs de la diaspora, pour la mise en œuvre des recommandations du Forum maroco-malien sur l’investissement productif de la diaspora. Ils ont préconisé également la capitalisation des bonnes pratiques de l’expérience marocaine, ainsi que la création de guichets dans les différentes représentations diplomatiques.

Aux porteurs des projets, le forum a recommandé que leur identification soit faite à travers les ambassades. Et de souhaiter l’organisation, tous les ans, d’un Forum Maroco-Malien de façon alternative entre les deux pays.

A G

