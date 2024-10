Suite à l’état de catastrophe nationale déclaré au Mali le 23 août dernier, l’Union européenne (UE) et ses Etats membres témoignent leur soutien en mobilisant à ce jour plus de 3 milliards de F CFA d’assistance humanitaire supplémentaire, pour venir en aide aux populations les plus touchées par les inondations dévastatrices.

L’Union européenne et ses Etats membres continuent à suivre avec attention la situation d’urgence provoquée par les inondations dans plusieurs régions du Mali, et continuent de porter assistance aux populations maliennes durant cette période difficile. En 2023, l’enveloppe totale de l’assistance humanitaire européenne fournie au total a atteint plus de 128 milliards de F CFA, tandis que cette année, 21,757 milliards de F CFA ont déjà été engagés.

Ces financements proviennent notamment de l’Allemagne, pour 1,7 milliard de F CFA, de l’Espagne, pour 427 millions de F CFA, et de la Commission européenne, pour 754 millions de F CFA. Ils vont aider la Croix-Rouge malienne et d’autres organisations humanitaires à fournir une aide immédiate et à répondre aux besoins les plus urgents des ménages touchés par les inondations, en matière de nourriture, d’abris, d’accès à l’eau potable, d’hygiène et de fourniture d’articles de première nécessité. La Belgique et le Luxembourg fournissent également une aide humanitaire aux personnes sinistrées, par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial. Pour le Luxembourg, l’appui se fait par une enveloppe dédiée de 164 millions de F CFA.

En outre, la mission civile de l’Union européenne au Mali, Eucap Sahel Mali, a fourni un appui au Centre de coordination et de gestion des crises (Cecogec), après les inondations. Cette aide d’urgence consiste en la fourniture de matériel et de biens de première nécessité (pour un montant total de 30 502 000 de F CFA), en plus du soutien ciblé dans des activités de formation et de conseil en matière de gestion de crise.

L’UE et ses Etats membres constituent en outre des bailleurs de fonds de premier plan de la réponse humanitaire apportée par les agences des Nations unies, dont les actions sont indispensables dans la situation d’urgence créée par les inondations au Mali.

Les inondations qui ont eu lieu au Mali cette année n’ont pas de précédent depuis 50 ans. Plus de 255 000 personnes ont été affectées, 263 écoles se sont effondrées ou ont été endommagées et 187 ont été inondées.

Assa Diallo Maïga

Responsable presse et information

