L’association Perspective Sahélienne a célébré le 72e anniversaire du président de la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine, à travers une conférence-débat qu’elle a organisé, lundi, à son siège sis à l’Hippodrome en commune II du district de Bamako une conférence-débat sur la vie et l’œuvre de l’homme. C’était sous l’égide de son président, Mamadou Bah.

Le président de la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine, a 72 ans. Pour marquer ce 72e anniversaire, l’association Perspective Sahélienne a organisé à son siège une conférence-débat sur la vie et l’œuvre de l’homme. « En ce jour spécial, nous souhaitons non seulement lui adresser nos vœux les plus sincères, mais également souligner les liens précieux qui unissent nos deux Nations, le Mali et la Russie », a rappelé Mamadou Bah, président de l’association Perspective Sahélienne.

En célébrant aujourd’hui l’anniversaire du président Poutine, l’association Perspective Sahélienne salue son engagement pour le développement des relations internationales et son soutien constant au Mali. « Son leadership et son ouverture à des partenariats fructueux ont permis à nos deux pays de renforcer des liens historiques et de développer des initiatives bénéfiques à nos populations respectives », a souligné le président Bah. L’association Perspective Sahélienne, selon son président, s’engage à poursuivre, avec la même passion et détermination, ses actions pour promouvoir la paix, la solidarité et le progrès entre le Mali et la Russie.

Vladimir Poutine a pris la tête de la Russie dans un contexte marqué par des crises économique et sécuritaire, a rappelé Arsène Samsonov, directeur adjoint de la rédaction française de African Initiative. Tout en saluant son leadership et sa vision éclairée, il a indiqué que le président Poutine a réussi en quelques années seulement à mettre la Russie sur la voie du progrès et du développement.

Le conférencier, Amara Gaoussou Simpara a mis l’accent sur la vie et les œuvres du président Poutine. Témoin de l’histoire pour avoir vécu 36 ans en Russie, il a indiqué que c’est un devoir pour les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (Mali, Burkina Faso et le Niger) de célébrer l’anniversaire du président Russe. « Parce que Poutine est venu en nous comme un sauveur. Il appartient à nous plus qu’aux russes », a-t-il clamé. Afin de s’inspirer du modèle du président Poutine, Amara Gaoussou Simpara, qui n’a pas manqué de l’encenser, a invité les maliens à faire le choix de la Russie, qui est, selon lui, le partenaire idéal pour sortir le Mali de la crise qu’il traverse.

A titre de rappel, l’association Perspective Sahélienne œuvre pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les peuples maliens et russes. A travers ses projets dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, du sport et des actions humanitaires, l’association consolide chaque jour un pont solide entre la Russie et le Mali.

La cérémonie, qui a été marquée par un cocktail, a réuni plusieurs membres de l’association et des Russes vivants au Mali.

