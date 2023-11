Le Président du Niger TIANI en visite au Mali affiche l’ambition de l’AES : «Faire du sahel non pas une zone d’insécurité, mais de prospérité »

Hier, jeudi 23 novembre 2023, le Président du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger a effectué une visite d’amitié et de travail de quelques heures au Mali. A sa descente d’avion, il a été accueilli par le Président de la transition du Mali, Colonel Assimi GOITA. Le Général TIANI a saisi l’occasion pour saluer les autorités maliennes pour leur soutien aux autorités nigériennes. En outre, le Général TIANI affiche l’ambition de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) signé, le 16 septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger : « Faire cette zone du sahel non pas une zone d’insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l’atteindrons inchallah avec le concours du peuple ».

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a eu l’honneur d’accueillir, hier matin, à l’aéroport international Président Modibo KEÏTA de Bamako-Sénou, son homologue nigérien, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Selon la Présidence de la République du Mali, cette visite s’inscrit dans le cadre de l’affermissement des liens de coopération entre les deux pays et au-delà dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Cette visite marque le tout premier déplacement à l’étranger du Général TIANI depuis son accession au pouvoir en juillet 2023.

Dès son arrivée, le Général TIANI a été accueilli avec chaleur et solennité par le Président malien, qui lui a réservé tous les honneurs dus à sa fonction. La séquence protocolaire s’est poursuivie au salon d’honneur, où les deux Chefs d’État ont échangé les salutations d’usage.

Sous la conduite bienveillante du Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, le Général TIANI sera ensuite conduit au prestigieux palais de Koulouba. Au programme de la journée diplomatique, il y a eu un tête-à-tête entre les deux dirigeants, suivi d’un entretien élargi en présence des membres des deux délégations.

Cette cérémonie d’accueil a été honorée par la présence des membres du Gouvernement du Mali, du Président du Conseil national de Transition, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que des membres de la communauté nigérienne résidant au Mali et le corps diplomatique accrédité au Mali.

La Présidence de la République du Mali a fait savoir que le Général TIANI était accompagné d’une vingtaine de personnalités de haut rang, dont cinq ministres, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur et du ministre d’Etat en charge de la Défense, le Général Salifou Mody. « Une délégation prestigieuse qui dénote l’importance accordée à cette rencontre bilatérale », révèle la Présidence du Mali.

Face aux micros des journalistes, le Général TIANI a salué les autorités maliennes pour leur soutien au profit des autorités nigériennes. « Nous nous rappelons que le Mali avait déjà, le 31 juillet à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur du Niger », a déclaré le général Abdourahamane TIANI. En outre, le Général TIANI affiche l’ambition de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) signé, le 16 septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger : « Faire cette zone du sahel non pas une zone d’insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l’atteindrons inchallah avec le concours du peuple ».

Aguibou Sogodogo

