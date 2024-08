L’agenda du chef de l’État est bien rempli dans la capitale chinoise. En marge des travaux du Forum, il rencontrera plusieurs dirigeants chinois et africains

Sur invitation du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta participera au 9ème sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac), prévu du 4 au 6 septembre à Pékin ( Pékin). Le chef de l’État, qui sera à la tête d’une forte délégation, est attendu ce week-end dans la capitale chinoise.

Selon un document de la présidence de la République, ce sommet est placé sous le thème : «Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau». Il sera l’occasion de mettre en lumière la mission historique et l’engagement commun de la Chine et de l’Afrique dans l’exploration de la voie de la modernisation ainsi que la construction d’une communauté d’avenir partagé. La Chine assure la présidence du sommet et la vice-présidence qui est tournante, est assurée par le Sénégal.

Les mécanismes de coopération, les mesures stratégiques et les actions concrètes entre la Chine et l’Afrique, notamment dans les domaines de l’industrialisation, de la modernisation agricole et du développement des talents, seront au centre des discussions. Cette rencontre importante sera précédée de la 17ème réunion des Hauts fonctionnaires le 2 septembre et de la 9ème conférence ministérielle prévue pour le lendemain. À l’issue des travaux, les chefs d’État (une quarantaine) adopteront une déclaration finale dite « déclaration de Pékin ».

Aussi, convient-il de rappeler que l’édition précédente à laquelle le Mali n’était pas invité, a été organisée en 2021 au Sénégal qui, cette année, passera la vice-présidence au Congo. Au cours de son séjour, le président de la Transition pourrait avoir des rencontres bilatérales avec de hautes personnalités comme le président chinois, Xi Jinping, le président d’Exim Bank de Chine, le Dr Wu Fulin, le président égyptien, le général Abdel Fattah Al. -Sissi. Le colonel Assimi Goïta pourrait aussi s’entretenir avec ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du Niger, le général Abdourahamane Tiani et du Togo, Faure Gnassingbé. . La rencontre entre le chef de l’État et la communauté malienne de Chine figure également au programme de la visite.

La participation du Mali au Focac permettra notamment d’engager des consultations sur un pied d’égalité, d’approfondir la connaissance mutuelle, d’élargir les consensus, de renforcer l’amitié et de promouvoir la coopération ; d’avoir un entretien de haut niveau avec son homologue chinois. Il sagira également de négocier la mise en œuvre au Mali de projets prioritaires de très grande envergure par la Chine pour la période 2024-2029, de rechercher de nouveaux financements pour la mise en œuvre de projets et chantiers stratégiques dans notre pays. Il est donc aisé de comprendre que les domaines prioritaires du Mali sont la défense et la sécurité, les énergies, les mines et l’industrie ainsi que l’éducation.

Pour rappel, le Mali et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques le 25 octobre 1960. Depuis, et en dépit des changements d’ordre politique et économique intervenus dans les deux pays, leurs relations n’ont pas cessé de s’accroître. Les chiffres de la coopération sino-malienne sont impressionnants. Les rapports entre les deux pays touchent tous les domaines de la vie socioéconomique. à titre illustratif, en 2022, l’Empire du Milieu a exporté environ 351,4 milliards de Fcfa vers le Mali. Les principaux produits exportés vers le Mali sont les équipements de radiodiffusion, les médicaments conditionnés ainsi que les motos et cycles. Quant au Mali, il a exporté, en 2022, 46,5 milliards de Fcfa vers la Chine. Les principaux produits exportés par notre pays sont le bois brut, les autres graines oléagineuses et le coton brut.

COOPÉRATION STRATÉGIQUE – Au titre des infrastructures réalisées, on peut citer la construction du 3è pont de Bamako, la 3è sucrerie de N. Sukala, le projet de campus universitaire de Kabala et le projet d’aménagement hydroélectrique de Gouina (Région de Kayes). Pour les perspectives, dans la dynamique de ce partenariat sincère, la Chine s’est engagée à financer un certain nombre de projets prioritaires et structurants au Mali. Il s’agit notamment du projet de réalisation de la centrale solaire de Safo, du projet de construction d’une unité de Pied diabétique à l’Hôpital du Mali.

Du reste, la coopération sur les plans militaires, sanitaires et culturels est très riche. En tout cas, l’ambassade du Mali à Pékin est à pied d’œuvre pour réserver un accueil chaleureux au chef de l’État. Pour l’ambassadeur élisée Jean Dao, tout est en train d’être mis en œuvre pour que le Mali puisse profiter de l’expérience de la Chine. Et le diplomate de louer la sincérité qui caractérise la coopération chinoise. «Sur les plans politiques, économiques et autres, la Chine est pour nous un soutien qui se mérite aussi. J’imagine que les relations ordinaires que nous avons avec la Chine, pourraient être élevées au rang de coopération stratégique», at-il espéré.

