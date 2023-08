Le président de la transition malienne, Col Assimi Goita, a pris part au sommet Russie-Afrique, tenu à Saint-Pétersbourg les 27 28 juillet en présence de délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d’Etat. Deuxième du genre, la guerre en Ukraine, l’approvisionnement en denrées alimentaires du vieux continent ont figuré au nombre des sujets phares évoqués lors de cette rencontre avec le patron du Kremlin. Prenant la parole à cette tribune, le 28 juillet, le chef de l’Etat malien a réaffirmé l’attachement du Mali à un monde multipolaire et soutenu l’initiative des BRICS.

Évoquant par ailleurs le conflit russo-africain, le chef de l’Etat a invité les médiations internationales à plus d’ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Et, tout en précisant que « le Mali, en tant que membre des Nations Unies, reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables», le Col Goita a assuré du soutien du Mali à l’initiative russe d’un nouveau consensus autour des missions et principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

«La multiplication des crises et des conflits, en dépit de l’implication de la communauté internationale, plaide pour une nouvelle architecture de la sécurité internationale qui passera forcément par une réforme du Conseil de Sécurité de l’ONU», a indiqué le Président de la Transition, ajoutant que « Cette réforme devrait permettre aux Nations Unies de s’adapter aux réalités d’un monde multipolaire». Et de mettre en garde contre l’instrumentalisation et la politisation de la question des Droits de l’homme de même que le système de deux poids, deux mesures ». A ses yeux, le Sommet de Saint Pétersbourg est une opportunité pour tracer ensemble les contours d’un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. «Il reste entendu que ce cadre rénové sera élaboré sur la base des principes de respect mutuel, des relations d’égal à égal et des intérêts partagés au bénéfice de nos populations », a-t-il indiqué.

Le Président Goita a enfin affirmé son soutien à l’initiative des BRICS en tant qu’alternative à un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. Par conséquent, le Mali soutient des initiatives telles que la création d’une banque de développement pour le financement des infrastructures ainsi que les moyens et mécanismes nouveaux de paiement internationaux.

Sommet Russie-Afrique : Des Maliens se prononcent sur le voyage d’Assimi Goïta en Russie

Le président de la transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita, accompagné d’une forte délégation s’est rendue le 25 juillet 2023 à Saint Petersburg pour le 2eme Sommet Russie-Afrique, placé sous le thème : «Pour la paix, la sécurité et le développement»

Notre rédaction a sillonné les rues de Bamako afin de recueillir la position des citoyens sur le premier voyage officiel du Président de la Transition pour le sommet Russie-Afrique.

Selon Moussa Diarra marchand, le sommet Russie-Afrique est une bonne initiative tout comme la participation du président Assimi Goita. «Tous les Maliens sont derrière lui», assure-t-il et soutiennent les préoccupations et exigences qu’il portent en leur nom face aux Européens que notre interlocuteur juge responsables de tous nos problèmes.

Pour sa part, Abdou Diallo, enseignant, se réjouit également de la situation. «Je suis content du voyage du président de la Transition pour ce sommet et je remercie la Russie pour cette invitation. Malgré les inquiétudes de certains, le président ne pouvait déléguer cette mission à personne, il a bien fait de s’y rendre personnellement » a-t-il confié.

Même son de cloche du côté d’Issa Sissoko. Il se réjouit également du voyage d’Assimi Goita en Russie, pays auquel il se dit reconnaissant pour les exploits défensifs de l’armée ainsi que pour la montée en puissance des FAMa. «C’est en partie grâce à la Russie», a-t-il martelé, en espérant que la visite président Goita se solde par un accord sur des secteurs autres que celui des armements.

Selon Aly Traoré, ce voyage est une très bonne chose, surtout que l’amitié entre la Russie et le Mali ne date pas d’aujourd’hui. Avoir un président qui renoue ses liens est donc à la fois une fierté, à ses yeux, en plus de l’opportunité qu’offre son premier déplacement à l’extérieur et sa participation au sommet Russie-Afrique de combler les attentes d’un meilleur partenariat et d’accords bilatéraux bénéfiques pour toutes les parties.

