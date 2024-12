Le Bureau du Vérificateur général (BVG) et la Banque ouest africaine de développement (BOAD) ont signé le 5 décembre 2024 un accord pour l’amélioration des résultats permettant l’accès aux financements. Par cet accord, le BVG et la BOAD s’engagent à partager mutuellement, entre autres, les résultats des missions de vérification sur la gestion des projets et programmes financés par la BOAD au Mali. Cet engagement est aussi de nature à renforcer les capacités du personnel du BVG sur les procédures de la BOAD. «Depuis sa création, la BOAD lutte pour une bonne gestion des ressources financières et combat sans relâche la corruption et la délinquance économique et financière», a déclaré le vice-président chargé du support et du contrôle de la BOAD, M. Soares Cassama Braima Luis, pour justifier cette initiative.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le BVG et la BOAD en vue de mutualiser les efforts dans la lutte contre la corruption ainsi que la délinquance économique et financière. Selon le ministre de l’Economie et des Finances, M. Alouseyni Sanou, cette signature va aider le BVG à suivre des financements externes. Raison de plus pour exhorter d’autres institutions financières comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) à emboîter le pas à la BOAD.

Commentaires via Facebook :