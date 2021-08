Bitumage de la route de « Bamada foloni » : L’œuvre salvatrice de l’altruiste Cissé à imiter !

Depuis quelques semaines, la route de « Bamada foloni » est en train d’être bitumée (goudronnée) au bénéfice de ses usagers et des populations riveraines. Le chantier, exécuté par l’entreprise LMC Ingénierie et Construction, est à 100 % financé par l’opérateur économique malien Mamadou Cissé. Pourtant, on dénombre parmi les habitants ou propriétaires terriens des quartiers desservis : un grand magnant des produits pharmaceutiques vétérinaires, un capitaine d’industrie (d’envergure internationale), de grands hôteliers, un important transitaire de la place, de gens très fortunés, des hommes politiques huppés et de grands hommes d’affaires. Donc M. Cissé n’est certainement pas le plus nanti mais il est incontestablement le plus altruiste des riverains. Qu’Allah lui récompense pour ses biens faits !

La route de « Bamada foloni », la première route de Guinée, est celle qui, à partir de la RN5, relie les quartiers de Sébénicoro, Kalambabougou, Kabalabougou et Samaya. En passant par le quai de sable de Sébénicoro. Tracée en bordure du fleuve Niger en zone marécageuse, pendant l’hivernage cette route est difficilement praticable par ses usagers et les populations riveraines. Un mauvais souvenir ! Désormais par l’altruisme de Mamadou Cissé, un opérateur économique qui a volontairement déboursé des centaines de millions FCFA pour son goudronnage, ils ne vont plus endurer ce calvaire. Car, les travaux continuent de plus belle par l’entreprise malienne de BTP : LMC Ingénierie et Construction.

Au paravent, un petit tronçon de route goudronnée (environ 1, 5 km), très isolé, existait à partir de l’Hôpital Mali-Gavardo jusqu’à la lisière du quartier Kalambabougou. Mais celui-ci est désormais raccordé à la RN 5 par du goudron. Aussi, les travaux d’environ trois (3) kms de route godronnée traversant Kalambabougou, ce quartier de la commune IV du District, sont déjà finis. Mais il reste actuellement près de 3 kms de route goudronnée en cours d’exécution pour que celui-ci soit entièrement traversé jusqu’à la frontière avec Kabalabougou. Ainsi, il ne restera plus qu’environ trois (3) kms de route à goudronner pour que la route de « Bamada foloni » rejoigne la RN 5 à partir de Samaya. Les bonnes volontés sont vivement les bienvenues. Si on y arrive, tous les quartiers riverains de cette route seraient totalement désenclavés.

Le Conseil communal de la CIV sollicité

Sébénicoro et Kalambabougou, riverains de Bamada foloni, font partie de la Commune IV du District. Malheureusement, ces deux quartiers ne bénéficient ni de caniveaux encore moins de collecteurs conséquents pour l’écoulement des eaux de pluie. Le Conseil communal de la CIV est donc vivement sollicité pour les en doter. Cela permettra au moins d’accompagner l’œuvre personnelle et salvatrice de l’opérateur économique Mamadou Cissé. Un digne fils de la commune à encourager par une médaille ou diplôme de reconnaissance. Le maire, Adama Bérété et une équipe technique sont vivement invités sur le chantier !

Le département des Transports et de l’Equipement vivement invité sur le chantier

Depuis plus d’un mois, la Direction Nationale des Routes, par le biais de l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE), a commencé sa campagne annuelle de rénovation des routes. La route de Bamada foloni n’est certainement pas à son agenda. Puisqu’elle n’était pas encore goudronnée. Toutefois, il ne serait pas mauvais si une équipe du département des Transports et de l’Equipement, conduite par son premier responsable, venait faire un tour sur ledit chantier de la route de Bamada foloni. La ministre Dembélé Madina Sissoko pourrait s’enquérir de visu sur la qualité de construction de cette route goudronnée par les seuls moyens d’un privé malien (à féliciter officiellement). En cas de lacunes (constatées), ladite route pourrait ainsi être parmi celles à rénover lors de la prochaine campagne. Construite en zone marécageuse, la route de Bamada foloni devra nécessairement bénéficier d’un meilleur revêtement, de collecteurs et de caniveaux adéquats pour l’écoulement des eaux de pluie dans le fleuve !

Gaoussou Madani Traoré

(Encadré) LMC Ingénierie et Construction SA?

Comme son nom l’indique LMC Ingénierie et Construction est une entreprise de Bâtiment et de Travaux Publics de droit malien, au capital de 100 millions FCFA. Elle a son siège à Bamako. Dirigée par Ousmane Haïdara, LMC Ingénierie et Construction SA dispose de professionnels qui possèdent une expérience, primordialement sur le marché africain, de l’Amérique Latine (Brésil), avec une expertise en œuvres d’infrastructures : routes, aéroports, édifications résidentielles et projets d’habitation. Elle possède ses propres matériels de Génie civil (très dense) et évolue au Mali comme à l’extérieur, notamment sur le continent africain. Elle a à son actif au Mali : la route de Kangaba, les pistes et hangars d’aérodromes de Kati et Sanankoroba, la cimenterie de Diago. En Angola et en Côte d’Ivoire, LMC Ingénierie et Construction a construit des routes bitumées et des bâtiments publics.

