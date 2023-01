Face au changement climatique, les producteurs ruraux s’adaptent difficilement. Pour renforcer leur résilience, le projet « Amélioration de l’Accès aux Innovations Agricoles pour la Transition Agro-écologique (AMINATA) » a été conçu. Le projet a été officiellement lancé le mercredi 28 décembre 2022, à Kita, l’une des trois zones d’intervention du nouveau projet.

« Les pluies ne suffisent plus, il faut donc modifier la façon de faire », a indiqué Dr Baba Coulibaly, Directeur général de l’Institut des Sciences Humaines, et porte-parole du consortium d’organisations associées au projet. « Il faut renforcer la capacité d’adaptation des producteurs face au phénomène climatique », a insisté le chercheur. Selon Dr Baba Coulibaly, pour ce faire, il faut permettre aux agriculteurs, notamment de la région de Kita, d’accéder aux nouvelles innovations en matière d’agriculture.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 2 millions d’euros, environ 1,3 milliards FCFA, le projet AMINATA durera 4 ans à compter du 1er février 2022. Il intervient dans les localités de Kita (pour le démarrage), à Bougouni et à Bla (pour la validation des premiers résultats de Kita). AMINATA, selon ses concepteurs, est un projet qui veut « accompagner efficacement et durablement un grand nombre de producteurs dans les transitions vers des systèmes d’activités plus performants, adaptés et inclusifs ».

« Il existe beaucoup de défis pour l’agriculture au Mali, mais il existe aussi énormément de solutions », a déclaré le Professeur Mamy Soumaré, Coordinateur du projet AMINATA à l’Institut d’Economie Rurale (IER). Selon le Professeur Soumaré, AMINATA est une innovation dans la façon de faire de la recherche au Mali. « Il met ensemble les producteurs, chercheurs et innovateurs » au service du développement de l’agriculture malienne. Grâce à AMINATA, espère le coordinateur IER, de nouvelles innovations verront le jour notamment sur la production animale, végétale, la protection de la culture, ou encore l’amélioration du rendement dans un contexte de transition écologique.

Un projet… plusieurs organisations

Plusieurs organisations prennent part à la mise en œuvre du projet AMINATA. Il s’agit de : l’Institut d’Economie Rurale (IER) ; l’Institut des Sciences Humaines (ISH) ; le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD); Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF) ; l’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP). Selon Boba Abed Négo Dakouo, représentant de l’AOPP au lancement de l’atelier, le rôle de son organisation consiste à « assurer le portage et la pérennisation des nouvelles méthodes d’appui aux producteurs innovateurs qui seront conçues dans le cadre du projet ». Le projet AMINTA met en valeur les paysans. Car, il permet, selon Boba Abed Négo Dakouo, de documenter leurs expériences et innovations afin de les partager à l’ensemble des producteurs du Mali.

A Kita, la cérémonie de lancement du projet a été présidée par Sally Ag HAMADA, représentant du Gouverneur de la région. Aux dires du représentant de l’Exécutif régional, le projet AMINATA est la bienvenue à Kita. « Les paysans ont besoin d’être formés aux innovations agricoles », reconnaît le représentant du Gouverneur. Pourtant depuis les ajustements structurels, affirme-t-il, les offres de formations des agriculteurs maliens baissent d’année en année. Une faiblesse qui sera corrigée par le projet AMINATA dans ses zones d’intervention.

