Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d’accès à l’électricité hors réseau, le ministre des mines, de l’énergie et de l’eau du Mali et la commission de la CEDEAO ont organisé, hier mercredi, à Bamako une rencontre de sensibilisation sur les technologies solaires photovoltaïques autonomes. La société civile, les cadres de l’administration malienne et les hommes de médias ont pris part à cette rencontre.

L’objectif de cette rencontre consistait d’une part à présenter la nouvelle conception du ROGEAP aux acteurs concernés et d’autre part de mobiliser ces acteurs pour une collaboration active dans la phase de la mise en œuvre. Le ROGEAP vise à accroître l’accès à l’électricité des ménages, des entreprises et des institutions publiques grâce à des systèmes solaires autonomes modernes.

Il mise sur les mécanismes solaires photovoltaïques hors réseau pour fournir de l’électricité aux ménages non électrifiés. Mise en œuvre dans les 15 pays de la CEDEAO et trois autres pays hors Cedeao, le projet est cofinancé à hauteur de 338, 70 millions de dollars américain par la Banque mondiale et du Fonds pour la technologie propre et par le gouvernement du Pays-Bas.

Pour le secrétaire du ministre de l’énergie et de l’eau, Soussourou Dembélé, ce projet permet de soutenir les secteurs publique et privé pour l’amélioration de l’environnement favorable et à faciliter l’accès aux financements aux fournisseurs de service de l’électrification des ménages et entreprises.

Au Mali, explique le Secrétaire général du ministère de l’énergie, la demande en électricité a augmenté au moins 10% par an dans la dernière décennie. Cette demande devrait continuer à croître rapidement à moyen terme nécessitant des investissements importants dans les infrastructures de production de transport et de distribution. Pour lui, l’accès à l’électricité est un levier important pour réduire la pauvreté chez les jeunes et les femmes très actifs dans la chaine de production agricole. « Il est donc important de réduire la pauvreté, de lutter contre les inégalités entre les sexes et de nombreuses autres formes d’exclusion », a exhorté Soussouré Dembélé, ajoutant que malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires l’accès à l’électricité au Mali reste faible et inégalement réparti entre les villes et les campagnes. « En 2021, le taux d’électrification national est de 53, 6% dont 96% en zones urbaines et seulement 24, 7% en zones rurales », a rappelé le secrétaire général du ministre de l’Energie.

Pour le représentant de la Commission de la CEDEAO, El Hadj Sylla, 200 millions d’habitants sur les 406 millions d’habitants de l’espace CEDEAO n’ont pas accès à l’électricité.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

