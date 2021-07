Emploi Professionnel : Deuxième session de la réunion du Conseil d’Orientation du projet EJOM

La salle de conférence du Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a abrité la deuxième session de la réunion du Conseil d’Orientation du projet Emploi des Jeunes crée des opportunités, ici au Mali (EJOM), c’était ce mardi 06 juillet 2021.

Cette deuxième session du Conseil d’orientation a permis d’examiner et de valider l’avancement du projet, les programmes techniques et financiers pour la durée de la prolongation. Ont pris part à cette importante réunion, le Ministre M Bakary Doumbia qui assure la présidence, ministère des Maliens de l’Extérieur, ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, ministère de l’Agriculture, délégué Général des Maliens de l’Extérieur, délégation de l’Union Européenne, SNV (chef de file du consortium), Conseil National de la Jeunesse comme observateur, le Coordinateur du projet EJOM comme secrétaire de séance.

Le Ministre de l’Entreprenariat National , de l’Emploi et de la Formation Professionnelle , M Bakary Doumbia dans son discours d’ouverture , a tenu à saluer l’accompagnement constant de l’Union Européenne et de ses Etats membres au côté du Mali et surtout auprès des populations les plus vulnérables dans de nombreux domaines de développement. ’’ L’Emploi des Jeunes crée des Opportunités, ici au Mali (EJOM) est un projet financé essentiellement par l’Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique avec la contribution du Gouvernement du Mali (à travers l’APEJ) et le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas au Mali (à travers la SNV). Il a démarré ses activités en Juin 2017 pour une durée de quatre ans, dans les régions de Gao, Kayes, Koulikoro et le District de Bamako. Cette mise en œuvre est assurée par un consortium composé de l’APEJ, ICCO coopération, WASTE et la SNV qui en assure le lead. Compte tenu du retard enregistré sur la réalisation de certains indicateurs clé, le consortium a négocié et obtenu du bailleur une prolongation de la durée d’exécution jusqu’au 31 Décembre 2021” Explique M le Ministre.

En rappel, la première session s’est tenue en février 2020. A la date d’aujourd’hui le projet a fait bénéficier 8620 bénéficiaires dont 400 petites moyennes entreprises ont été créé, 3000 emplois commercial et artisanal et 20 fermes agricoles exploités par des coopératives de jeunes. Le coût total du projet est de 13 milliards de Franc CFA.

Le Gouvernement du Mali assure le pilotage du Conseil d’Orientation par le truchement du Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEN/E/FP). Le conseil se réunit une fois par an pour apprécier les progrès réalisés, donner des orientations en matière de stratégie, des ressources, des approches etc. en vue de faciliter la mise en œuvre du projet d’une manière générale.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

