BAMAKO – Alors que le monde se prépare à l’impact socio-économique de la pandémie de santé COVID-19, l’Allemagne a réaffirmé son engagement en faveur de l’amélioration à long terme des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire au Mali grâce à une contribution de 11 millions d’euros aux activités du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

L’appui de la coopération économique et du développement du Ministère fédéral allemand permettra au PAM et à ses partenaires d’aider les communautés à se préparer, répondre et se relever face aux chocs climatiques et aux impacts des conflits dans le pays.

Plus de 8 années d’insécurité et de violence, aggravées par les effets croissants du changement climatique ont un impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Mali. Environ 3,5 millions de personnes, soit 18% de la population du pays, luttent actuellement pour se nourrir tout autant que leurs familles

”Nous devons agir maintenant pour faire la différence dans la vie des personnes prises dans le conflit, en particulier les jeunes enfants et les adolescentes”, a déclaré Silvia Caruso, Directrice et Représentante du PAM au Mali. ”Investir dans la résilience des communautés, c’est investir dans l’avenir pour ceux qui sont laissés pour compte.”

”La lutte contre les multiples vulnérabilités provoquées par les conflits, le changement climatique et la crise sanitaire actuelle due au COVID-19 nécessite des efforts consolidés”, a déclaré le Dr Dietrich Pohl, Ambassadeur d’Allemagne au Mali. ”Nous sommes particulièrement heureux de soutenir le gouvernement du Mali et ses partenaires dans la construction de communautés résilientes.”

Cette contribution fait partie d’un soutien pluriannuel de l’Allemagne dans tout le Sahel et permettra au PAM d’assister 144 000 personnes à travers le Mali. Cela comprendra environ 43 500 enfants, femmes enceintes et mères allaitantes qui bénéficieront d’un soutien nutritionnel tandis que 86 000 personnes recevront des transferts en espèces pour la création d’actifs. Enfin, il permettra de nourrir 15 100 écoliers.

Depuis 2018, le financement pluriannuel de l’Allemagne pour les opérations du PAM au Mali, dans le cadre d’un investissement régional dans la région du Sahel, a contribué à renforcer la résilience des individus, des communautés et des systèmes dans les zones pauvres et fragiles. À ce jour, plus de 171 600 personnes ont été prises en charge dans 100 villages du pays. Les activités comprenaient la réhabilitation des terres agricoles et pastorales, le traitement et la prévention de la malnutrition, le renforcement des capacités des petits agriculteurs et les achats locaux de nourriture pour soutenir les activités d’alimentation scolaire.

