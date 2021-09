PROJES : Des actions concrètes réalisées, malgré le contexte difficile

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a présidé le jeudi 9 septembre dernier dans son département, l’ouverture des travaux de la 2è session du Comité de pilotage du Programme jeunesse et stabilisation dans les régions du Centre du Mali notamment Ségou et Mopti (Projes). C’était en présence de la représentante de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Mali, Silvia Severi, du directeur du Projes, Arteaga Ruiz Francisco Javier et des gouverneurs des régions concernées par le programme.

Au cours de ce comité de pilotage, les administrateurs ont fait le point sur l’état d’avancement dans la mise en œuvre du Projes et les perspectives.

Lancé en septembre 2018, le Projes est un important programme financé par l’Union européenne à travers son Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, mis en œuvre par la GIZ et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour un montant de 43 millions d’euros ( soit environ 28 milliards de FCFA). Le Programme vise à promouvoir la stabilisation et le redressement socioéconomique du Mali, notamment dans les Régions de Ségou, Mopti, San, Bandiagara et Douentza.

Dans son mot introductif, le directeur du Projes, a indiqué que cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de suivi, de prise de décisions entre le Gouvernement, à travers le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et l’UE.

De son lancement en septembre 2018 à aujourd’hui, selon Arteaga Ruiz Francisco Javier, le Projes a enregistré plusieurs résultats, il s’agit entre autres, : le renforcement de la fonctionnalité et l’accès de proximité des services socio-économiques de base dans les zones rurales ; la promotion du développement local par la formation, l’insertion socio-professionnelle et la création d’opportunités économiques pour les jeunes, ainsi que la promotion de la cohésion sociale à travers le soutien aux initiatives des acteurs locaux en faveur de la paix et la réconciliation.

Toujours présente au côté du Mali pour son développement.

La représentante de l’ambassadeur de l’UE au Mali, Silvia Severi, a déclaré qu’avec le Projes, l’Union européenne accompagne de façon significative les autorités maliennes dans leur volonté affichée d’assurer la présence de l’Etat. Mais aussi, de restaurer le retour à une vie publique normale et de restaurer le contrat social, dans les cinq régions du Centre du Mali.

Au centre de ce programme, l’approche est participative et communautaire. Ce qui nécessite, tout au long de sa mise en œuvre, la mobilisation à la fois des communautés et des autorités locales, a-t-elle noté. Avant de saluer l’engagement du MATD dans ce projet, ainsi que le travail courageux et très satisfaisante accompli par la GIZ dans un contexte difficile.

Depuis plusieurs années notre pays traverse une crise multidimensionnelle qui a fortement impacté, la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans les Régions du Centre et du Nord. C’est pourquoi la mise en œuvre du Programme Jeunesse et Stabilité des Régions du Centre (PROJES), a été bien accueilli à bras ouverts par les autorités du Mali.

A l’ouverture des travaux, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a rappelé que l’objectif du présent Comité de pilotage, après la validation des termes de référence est de passer en revue le cadre d’intervention du projet à travers ses deux composantes essentielles. Il s’agira du renforcement de la fonctionnalité et de l’accès de proximité des services socioéconomiques de base dans les zones rurales ; de la promotion du développement local par la formation, l’insertion socioprofessionnelle et la création d’opportunités économiques pour la jeunesse.

AMTouré

