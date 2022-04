377 briques de cannabis, 59 plaquettes d’or, des cordeaux détonants et 4868 baguettes d’explosifs, sont entre autres les résultats d’une opération spéciale des éléments de la Direction des Enquêtes Douanières menée, sous la conduite de l’Inspecteur de Douanes Diagueli Diakité, entre le 10 et le 14 avril 2022 à Kati, Kadiana et à Bamako.

–maliweb.net -Dissimulées dans un camion immatriculé au Mali dans des sacs plastiques, d’une provenance inconnue et en partance pour le Sénégal, 377 briques de cannabis ont été saisies à Kati, le 10 avril 2022 vers 23 heures, par les éléments de la direction des renseignements et des enquêtes douanières.

La valeur marchande de ces stupéfiants est estimée à environ 900 millions de francs CFA. Selon une source douanière, cette quantité est l’une des plus importantes saisies réalisées par la douane malienne depuis l’arrivée de l’actuel Directeur Général des Douanes, l’Inspecteur Général Amadou Konaté. Cette saisie est consécutive à des renseignements obtenus par la Direction des enquêtes, à la suite desquels une patrouille a été dépêchée dans le secteur de Kati. Malgré la détermination et le professionnalisme des éléments sur le terrain, le suspect s’est fondu dans la nature. A la Direction des Renseignements et des Enquêtes Douanières, on assure que les investigations sont en cours afin de traquer les personnes impliquées dans ce réseau international de trafic de drogue.

Conformément à l’une de ses principales missions de lutter contre le trafic des produits illicites, l’administration des Douanes, à travers la Direction des Enquêtes, procède régulièrement à des saisies allant des produits de contrebande aux armes de guerre et explosifs, en passant par diverses drogues et de l’or.

Celle de ce jeudi, 14 avril 2022, se particularise par la quantité extrêmement importante de 11,900 kg d’or saisie dans la localité de Kadiana, en raison de 59 plaquettes d’une valeur de près 200 millions FCFA.Selon certaines indiscrétions de l’administration douanière, tout est parti des informations reçues concernant une voiture de tourisme de marque Suzuki immatriculée en Côte-d’Ivoire.

Ainsi sur la base de ces renseignements, le jeudi 14 avril 2022 vers 14 heures, une mission des éléments de la Direction des Renseignements et des Enquêtes Douanières fut dépêchée dans le secteur de Kadiana pour intercepter le véhicule suspect. La stratégie des gabelous a permis de mettre la main sur le contrevenant, un certain Golfa. Le suspect, malgré son sang-froid et son produit bien dissimulé dans une cache aménagée dans sa voiture Suzuki, n’a pu trompé la vigilance des agents.

Cette belle moisson des éléments de l’Inspecteur des Douanes, Diagueli Diakité, fait suite à une autre saisie non moins importante, survenue e mardi 12 avril 2022,en Commune VI du district de Bamako, au quartier de Magnambougou. En effet, sur la base des renseignements, une visite domiciliaire a permis aux douaniers de mettre la main sur une quantité importante d’explosifs et cordeau détonants. L’arsenal était constitué de 4868 baguettes.

La Direction Générale des Douanes, en plus de mission de mobilisation des recettes pour soutenir le trésor public dans un contexte de crise politique, sécuritaire et économique, joue pleinement sa mission de lutte contre le trafic de drogue, des armes de guerre et du crime transfrontalier pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens et cela, au péril de leur vie.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

