Nominations à la direction générale des douanes : Mutations opportunes et amélioration des recettes en mire pour finir 2023 en beauté

Jusqu’où vont s’arrêter le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, et le directeur général des douanes, l’inspecteur général Amadou Konaté, dans la quête de plus de performances en matière de mobilisation de recettes ? Interrogation légitime d’autant plus que dans la mouvance de la “célébration” d’un nouveau record de plus de 74 milliards de F CFA de recettes enregistré au mois d’octobre 2023, le patron de l’Hôtel des Finances vient de procéder à de vastes mouvements de nominations au sein de l’appareil administratif des douanes du Mali (arrêtés n°2023-3451 et 3452/MEF-SG du 13 novembre 2023 et décision n°2023-00071/MEF-SG du 13 novembre 2023). L’objectif est, sans doute, de booster encore plus les recettes malgré le contexte actuel de crise sécuritaire, économique et financière du pays.

Si les plus hautes autorités de la Transition fondent de réels espoirs prioritairement sur les recettes fiscales, douanières et domaniales pour honorer leur mission, la direction générale des douanes remplit parfaitement sa part du contrat. Et l’inspecteur général Amadou Konaté, le boss de ce service, n’a jusque-là pas failli à son devoir, ayant atteint les objectifs de recettes en 2022 avec des performances record et étant sur a voie d’en faire autant, sinon mieux, cette année.

Pour ce faire, il use de toutes les stratégies possibles, notamment en opérant des changements gagnants. Les derniers mouvements importants au sein de l’appareil douanier datent du lundi 13 novembre dernier.

Ainsi, l’inspecteur Mohamed Ag Ahmédou est désormais le chef du Bureau des relations publiques et de la communication. Le colonel Oumar Tangara a atterri au Bureau de l’audit et du contrôle Interne comme contrôleur interne.

Le colonel Ibrahim Ag Assalat est promu directeur des recettes et statistiques et l’inspecteur des douanes Koro Cissé est son adjoint. Le colonel Amadou Barka Boré est le nouveau directeur de l’administration et du personnel. Quant à l’ancien directeur du renseignement et de la lutte contre la fraude, le colonel Cheick Amala Diallo, il pose ses valises à la tête du Centre d’expertise technique.

Il est remplacé à la direction du renseignement par le colonel-major Ahamadou Sanogo qui revient sur un terrain qu’il connait par cœur, pour avoir été le patron de ladite sous l’appellation direction des enquêtes douanières. Son adjoint se nomme Colonel Abdrahamane Diakité. Le colonel Issouf Daga est le nouveau directeur des finances et de la logistique.

L’ancien patron du Bureau des régimes économiques, le colonel Baye Ag Assoni, est bombardé à la tête de la direction de la réglementation, de la facilitation et des relations internationales.

Le colonel Diagueli Diakité quitte Koulikoro où il était directeur régional pour prendre les rênes de la direction des douanes du district de Bamako et l’ex-cheffe du Bureau des produits pétroliers, le colonel Saran Diakité le remplace à Koulikoro. Celle-ci a pour adjoint l’inspecteur des douanes Amadou Traoré, précédemment au même poste à la direction régionale du district. A la place du colonel Traoré est nommé l’inspecteur des douanes Moussa Diakité.

A Ségou, le nouveau patron des douanes est le colonel Seydou Traoré, qui retrouve un terrain connu pour avoir été chef du Bureau principal de ladite localité. Il est secondé par Lassine Dembélé. De son côté, le colonel Abeta Ag Seydou quitte Nioro et pose ses valises à Bougouni en tant que directeur régional. Son adjoint s’appelle Aboubacrine Dada Maïga. A Nioro du Sahel, Abeta est remplacé par le colonel Sidi Yahiya Ould Himahou, promu directeur régional.

D’autres promotions en vue

Dans les jours à venir, on devrait s’attendre à d’autres vagues de nominations ou d’affections (surtout au niveau de l’appareil technique) soit pour placer certaines valeurs sûres à l’image du colonel Ibrahim Condé, précédemment directeur régional des douanes du district de Bamako ou pour pourvoir des postes stratégiques vacants comme le BPP dont la cheffe est promue directrice régionale de Koulikoro.

Notons que les prévisions annuelles de recettes assignées à la direction Générale des douanes au titre de l’année 2023 sont de 721,289 milliards. Sur ce montant, sur la période de janvier à octobre 2023 (601,073 milliards F CFA), les réalisations sont à hauteur de 628,236 milliards F CFA, soit un résultat de 104,52 % avec un surplus de 27,163 milliards F CFA. Il reste donc à réaliser 93,053 milliards F CFA pour les mois de novembre et décembre 2023, soit une moyenne mensuelle de 46,527 milliards F CFA.

Ce qui est largement à la portée du général Amadou Konaté et ses hommes si l’on en juge par les records de mobilisation de recettes qu’ils égrènent. Le dernier record date du mois passé avec 74,05 milliards de F CFA mobilisés pour une prévision de 60,1 milliards, soit un taux de réalisation de 123,2 %.

Déjà, à l’occasion du précédent record en date d’août 2023, le directeur général des douanes avait reçu une lettre de félicitations du ministre de l’Economie et des Finances : “Il me revient, écrit le ministre dans sa lettre, qu’en fin août 2023 et malgré des éléments conjoncturels défavorables, la direction générale des douanes, sous votre leadership, a engrangé, au titre des recettes douanières, un montant de 71,248 milliards de F CFA dont 22,082 milliards au titre des produits pétroliers et 49,166 milliards pour les produits non pétroliers. Ce résultat honore l’ensemble du service des douanes et constitue un motif de satisfaction et d’encouragement aux agents placés sous vos ordres.

Je vous adresse mes vives félicitations pour l’atteinte de tels résultats. Je suis persuadé que ce résultat exceptionnel atteint au mois d’août est un signal fort qui augure de l’atteinte des prévisions annuelles de recettes de 721,289 milliards assignées à la direction générale des douanes au titre de l’année 2023″.

El Hadj A.B HAIDARA

