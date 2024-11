Saisie spectaculaire des Douanes Maliennes : une tonne d’explosifs à Bamako

La Direction des renseignements et de la lutte contre la fraude confirme chaque jour un peu plus l’imperméabilité des barrières douanières maliennes. Sous l’égide de l’inspecteur Amadou Sanogo, elles viennent de mettre la main sur une importante quantité d’explosifs en situation illicite sur le territoire national. La cargaison, nous a-t-on confié, était disposée dans un banal autobus voyageur en provenance du Ghana et qui a probablement intrigué les gabelous par sa surcharge. Après l’avoir pisté jusqu’en plein cœur de la capitale et conduit dans la cour de Faladié, les suspicions des limiers seront confirmées par la découverte du pot-aux-roses jusque dans les entrailles dudit véhicule. Les fouilles douanières ont en effet mis à nu 28 colis ensachés, totalisant 5 000 pièces d’explosifs qui pèsent plus d’une tonne environ. De fabrication nigériane selon les étiquettes, le produit illicite, indiquent nos sources, serait probablement destiné à la Guinée. C’est du moins un citoyen de ce pays voisin qui a reconnu être propriétaire d’au moins 19 des colis dénichés par la brigade de l’Inspecteur Raphaël Mounkoro. Le présumé forfaitaire, selon les mêmes sources, se trouve depuis la semaine dernière à la disposition du procureur de la Commune VI pour les besoins d’enquête sur la présence d’un produit aussi sensible dans un pays en proie au phénomène terroriste. Un autre de ses compères, en lien avec le trafic illicite, aurait pu connaître un sort similaire s’il n’était passé entre les mailles du filet. Appelé par le chauffeur après les fouilles, il a fini par prendre la poudre d’escampette à la vue des soldats de l’économie autour du véhicule en pleine saisie. Or, en vertu de la réglementation douanière en vigueur, une marchandise frauduleuse est saisissable en même temps que moyen de son transport, lequel pourrait toutefois faire l’objet de transaction et revenir éventuellement à son propriétaire moyennant une forte amende.

L’interception d’une quantité aussi importante d’explosifs en pleine capitale malienne, moins de deux mois après un attentat meurtrier, témoigne d’une vigilance à toute épreuve des Douanes maliennes ainsi que de son rôle irremplaçable dans la protection des populations. Il y a une dizaine de jours environ, son puissant dispositif anti-fraude s’illustrait par la saisie à Segou de 55 tonnes d’aliments de diverses catégories et origines dont de la viande de chèvre, de bœuf, du poisson et du fromage, etc. Il s’agit de 9 conteneurs de produits étrangers impropres à la consommation, que les services régionaux de la douane ont pu intercepter grâce à un maillage anti-fraude installé sur instruction du DG des en personne. Transitant par les régions septentrionales, les produits dangereux se sont heurtés à l’étanchéité d’une deuxième ceinture douanière récemment créée en aval du dispositif de contrôle de Mopti en vue de mieux cerner le circuit frauduleux des marchandises à destination des grands centres de consommation.

Somme toute, les récents exploits du maillon anti-fraude de la douane viennent s’ajouter à moult autres prouesses précédemment accomplies dans la droite ligne du rôle qui lui est assigné dans le dispositif stratégique de perfectionnement des services douaniers.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :