La monnaie ouest africaine qui s’échange aujourd’hui autour de 658,23 F CFA pour 1 dollar US, a perdu près de 11% de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l’année, à cause de l’affaiblissement de l’euro.

Même s’il s’agit de sa baisse la plus importante en vingt ans, le Franc CFA a un sort bien meilleur que la monnaie de bon nombre de pays émergents et africains à l’instar du Naira et du Cédi qui ont perdu entre 20 et 40% de leur valeur depuis janvier.

A l’inverse, des monnaies ont fait mieux que le Franc CFA. Cas du Dinar algérien qui stagne à -5% depuis le début de l’année, dans la même proportion que le Rand sud-africain (-5%).

Le Financial Times, citant des données de l’Institute of International Finance, estime que « les investisseurs étrangers ont retiré leurs fonds des marchés émergents pendant cinq mois consécutifs, ce qui constitue la plus longue série de retraits jamais enregistrée ». Ce sont là des capitaux d’investissement essentiels qui quittent les marchés émergents pour se mettre en sécurité.

Selon Financial Afrik, média spécialisé dans l’information financière, le Franc CFA résiste mieux que le Cedi et le Naira face aux fluctuations du dollar américain, mais demeure moins performant que le Dinar algérien et le Rand sud-africain.

