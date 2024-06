Dans le cadre de la construction des centrales solaires, les Communes rurales de Safo, Sanankoroba et Diakadougou-Dialakoro abriteront les premiers sites. Les maires ont profité de la présence du Président de la Transition pour présenter des doléances.

Les 24 et 28 mai ainsi que le 1er juin, les Communes rurales de Sanankoroba, Safo et Diakadougou-Dialakoro étaient fortement mobilisées pour recevoir la délégation présidentielle dans le cadre du lancement des travaux de construction des centrales solaires. Trois parcs solaires d’une capacité globale de 400 MWc seront réalisés sur les différents sites. Ce qui représente, selon la ministre de l’Energie et de l’Eau Bintou Camara, 83 % des besoins en énergie. Les municipalités hôtes de ces champs solaires estiment que c’est un honneur pour leurs communes d’abriter les sites.

Les maires des communes hôtes ont exprimé des doléances au Président de la Transition. Dans leurs doléances, l’on retrouve les désirs de voir chez eux des infrastructures et d’absorption de chômage dans les rangs des jeunes. « Ce projet contribuera à la création d’emplois pour les jeunes de la Région de Bougouni en général et ceux de la Commune de Diakadougou-Dialakoro en particulier. Les 9 chefs de village de la Commune de Diakadougou-Dialakoro expriment leur profonde gratuite pour les avoir valorisés en leur consacrant une journée nationale et leur décernant des insignes distinctifs. Ils sollicitent votre soutien pour l’acquisition d’une ambulance médicalisée et des forages à travers les ‘’œuvres sociales du Président de la Transition’’, appuyer l’ANDEB pour la finition des travaux de construction de la Zone d’Activités Electrifiées de Ouaramandiana à l’arrêt depuis 2021, la réhabilitation de la RN28 et son extension vers la frontière guinéenne. Les légitimités traditionnelles demandent à l’entreprise en charge de la construction des installations solaires de recruter la main d’œuvre locale », a rapporté Karim Kéïta de Diakadougou-Dialakoro.

Pour sa part, le maire de Safo, Juro Traoré, a indiqué que les chefs de village de sa Commune « sollicitent le Chef de l’Etat pour la finition de la route Banconi-Dialakordji-Safo dénommé ‘’route transsaharienne’’ et le recrutement de la main d’œuvre locale. » De son côté, l’élu de Sanankoroba, Mamadou Zan Traoré, a affirmé que sa Commune « regorge de jeunes diplômés compétents et capables et de jouer leur partition dans la réalisation du projet. »

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :