Le président de la Transition Assimi Goïta, a procédé le mardi 28 mai 2024, au lancement des travaux de la centrale solaire de Safo. En partenariat avec la République populaire de Chine, la cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités. On pouvait noter la présence de l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong.

Après le lancement des travaux de la première centrale solaire à Sanankoroba le vendredi 24 mai, c’était au tour de la Commune de Safo d’accueillir le lancement de la deuxième centrale solaire, d’une capacité de 100 mégawatts-crête.

Après avoir exprimé sa gratitude envers les autorités de la Transition pour cette initiative bénéfique pour sa commune, Kiro Traoré, maire de la Commune rurale de Safo, a souligné que ce projet est une source d’espoir pour les maliens. Après avoir souhaité que ces centrales photovoltaïques atténuent les pénuries d’énergie au Mali, il a plaidé pour le recrutement de la main-d’œuvre locale afin de réduire le chômage.

Prenant la parole, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong a souligné l’importance de ce projet pour lutter contre la crise énergétique au Mali. Il a rappelé la coopération sino-malienne, basée sur une confiance politique mutuelle et un partenariat fructueux de plus de 60 ans.

“La construction de la centrale solaire de Safo apporte une nouvelle preuve de la solidarité et de la coopération entre la Chine et le Mali. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d’une technologie solaire avancée et d’une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les deux parties dans le domaine de l’énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. La construction de cette centrale solaire sera un pas crucial pour relever les défis énergétiques du Mali”, a-t-il indiqué

Aux dires de Bintou Camara, ministre de l’Energie et de l’Eau, ce projet consiste en la réalisation des infrastructures et installations comme un champ solaire d’une puissance de 100 mégawatts-crête avec des modules photovoltaïques en silicium monocristallin sur une superficie de 228 hectares ; un système de stockage d’énergie solaire de 50 mégawatts-heure, utilisant 20 transformateurs de 2,5 mégavolts ampères ; des cabines préfabriquées de 30 kilovolts et des transformateurs 100 MVA ; un convertisseur de boitier d’appoint de 3,15 MVA et 10 onduleurs de chaîne de 300 KW pour chaque unité de production.

Mme le ministre a ajouté que la centrale solaire de Safo, tout comme celle de Sanankoroba constituent de véritables projets d’envergure d’énergies renouvelables. “Ces centrales permettront l’amélioration très significative de la desserte en électricité et aussi le mix énergétique. Ainsi, la concrétisation de ce projet renforcera les mécanismes de transferts de compétences, la création d’emplois, le développement local et il participera à la lutte contre la pauvreté”.

Le colonel Assimi Goïta a souligné l’impact de cette centrale en termes d’emplois et d’amélioration de la fourniture d’électricité. “La nouvelle centrale de Safo avec une capacité de 100 mégawatts-crête, va non seulement permettre la création d’emplois directs et indirects, mais surtout d’augmenter la fourniture d’électricité pour nos concitoyens. D’autres localités très prochainement vont bénéficier des projets similaires et notre objectif est d’innover le secteur énergétique qui est un secteur incontournable dans le cadre du développement endogène”, a-t-il déclaré. Il a salué la population de Safo pour sa mobilisation et son accueil chaleureux. Il a aussi salué la coopération sino-malienne, car ils partagent les mêmes principes, la même vision, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté des deux Etats et surtout la défense des intérêts des différents peuples. C’est une journée historique que les populations de la Commune de Safo et environnants ont vécue. Elles se sentent très honorées par cette visite du président de la Transition. Ces populations n’ont pas manqué de solliciter le soutien du chef de l’Etat pour la finition des travaux de la route Banconi-Djalakorodji-Safo-Yélékébougou-Nonsombougou, lancés en 2017.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :