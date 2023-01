Les postes de distribution d’électricité de la Société Energie du Mali (EDM.SA) ont été vandalisés par les bandits entre novembre 2022 et décembre 2022. Ces derniers arrachent les câbles tardivement dans la nuit.

Entre novembre 2022 et décembre 2022, une quinzaine de cas de vol de câbles ont été enregistrés par la Société Energie du Mali. Ces actes de vandalisme et de vol ont des conséquences graves sur la sécurité de ces personnes mal intentionnées et également sur la distribution de l’électricité sur la continuité des services.

Le chef du département de maintenance de Bamako et Kati de la société EDM, Brahima Sacko déplore cet acte de vandalisme et de vol « 15 de nos postes ont été vandalisés sur l’axe Koulikoro-Bamako. Ces actes nous créent d’énormes dégâts et préjudices. C’est un acte qui dégrade la qualité et la continuité des services ce qui plonge certains quartiers dans le noir pendant 24h voire 48h ». Il a sollicité la collaboration de la population pour dénoncer chaque cas suspect. Le chef du département de maintenance exhorte la population à dénoncer ces actes soit à la police ou à un numéro vert d’EDM pour circonscrire ce phénomène.

Les cas de vol de câbles les plus récents ont été constatés sous l’échangeur du quartier Mali, Kabala Est, Fombabougou, Sangarébougou Dabléni, Moribabougou, N’Gabacoro Droit, Mounoumoumba et Sikoulou. La conséquence immédiate de ces actes de vandalisme est l’interruption de la fourniture d’électricité dans toutes les zones victimes.

Selon Harouna Diarra responsable de l’éclairage public, « les individus mal intentionnés s’attaquent à nos postes pour arracher les câbles. Pourtant les conséquences sont lourdes, l’interruption de l’éclairage surtout public crée l’insécurité dans la circulation », conclu-t-il.

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :